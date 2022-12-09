ОТВЕЧАЕТ ВЕТЕРИНАР ⟩ Как предотвратить нападения собак?

Отвечает врач ветеринарной клиники "PetCity" Керту Кивиранд:

- Нельзя заводить собаку (или любое другое животное) под влиянием момента или просто потому, что определенная порода красивая или милая. Кроме того, ни одна порода не является "злой".

Прежде чем брать собаку, вы должны ознакомиться со спецификой породы. Если вы остановили свой выбор на охотничьей, вы должны учитывать наличие охотничьего инстинкта. Если вы берете служебную собаку, вы должны учитывать ее потребность как в умственной, так и в физической стимуляции.

Не бывает собак, которые только и делают, что лежат на диване. При этом каждая собака, как и человек, обладает собственной индивидуальностью, поэтому ваш питомец может не соответствовать ни описанию породы, ни вашим ожиданиям.

В идеале все, кто хочет завести щенка, могли бы сначала пройти курсы. К сожалению, почти у каждого человека есть свое представление о том, как обращаться с собакой. Это представление часто основано на прочитанном в интернете, опыте знакомых и другой информации, которая соответствует мировоззрению этого человека. Представление часто может быть неверным, но у человека есть иллюзия знания, из-за чего он не сильно углубляется в то, чтобы лучше понять мир собак. На самом деле, не каждый человек подходит для того, чтобы стать владельцем собаки.