"Как предотвратить нападение собак?" - спрашивает читатель портала "Lemmik".
ОТВЕЧАЕТ ВЕТЕРИНАР ⟩ Как предотвратить нападения собак?
Отвечает врач ветеринарной клиники "PetCity" Керту Кивиранд:
- Нельзя заводить собаку (или любое другое животное) под влиянием момента или просто потому, что определенная порода красивая или милая. Кроме того, ни одна порода не является "злой".
Прежде чем брать собаку, вы должны ознакомиться со спецификой породы. Если вы остановили свой выбор на охотничьей, вы должны учитывать наличие охотничьего инстинкта. Если вы берете служебную собаку, вы должны учитывать ее потребность как в умственной, так и в физической стимуляции.
Не бывает собак, которые только и делают, что лежат на диване. При этом каждая собака, как и человек, обладает собственной индивидуальностью, поэтому ваш питомец может не соответствовать ни описанию породы, ни вашим ожиданиям.
В идеале все, кто хочет завести щенка, могли бы сначала пройти курсы. К сожалению, почти у каждого человека есть свое представление о том, как обращаться с собакой. Это представление часто основано на прочитанном в интернете, опыте знакомых и другой информации, которая соответствует мировоззрению этого человека. Представление часто может быть неверным, но у человека есть иллюзия знания, из-за чего он не сильно углубляется в то, чтобы лучше понять мир собак. На самом деле, не каждый человек подходит для того, чтобы стать владельцем собаки.
Животное необходимо брать у надежного заводчика, чтобы у щенка не возникло ни проблем с поведением, ни каких-либо других. Вы должны посещать школу собаководства с любой собакой вне зависимости от ее породы, в особенности это касается домашних собак.
О намерении собаки напасть можно узнать по языку ее тела, если удастся в нужное время и правильно его "прочитать". Например, виляние хвоста не обязательно означает радость, оно может говорить и о негативном волнении. При установлении контакта с собакой самое главное - обеспечить ей достаточно свободного места, чтобы собака могла отойти, если захочет. Если у животного нет возможности уйти, оно может повести себя следующим образом: сначала замереть, а затем атаковать.
В качестве превентивной меры нападений также стоит напомнить, что в общественном месте собака должна быть на поводке. Хозяин должен уметь контролировать поведение своего животного. Так, например, выгул собаки после употребления алкоголя или присутствие маленького ребенка на прогулке с собакой может быть опасным как для животного, так и для выгуливающего ее.