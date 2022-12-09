ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ С 1 января эффективные лекарства от кашля и обезболивающие таблетки станут рецептурными

В течение многих лет фармацевты и врачи были обеспокоены - кодеиносодержащие обезболивающие являются популярным товаром, и за этим усматривались проблемы с зависимостью и злоупотреблением препаратом.

Кодеин - это опиоид, обезболивающий эффект которого основан на том, что в организме он превращается в морфин. Поэтому при более высоких дозах кодеина можно достигнуть опьянения, вызывающего зависимость. С этой целью препаратом и злоупотребляют.

- В Департамент лекарственных средств обращались как родственники зависимых, так и сами наркоманы, которые просили о помощи. При общении с фармацевтами выяснилось, что в разных аптеках одними и теми же людьми неоднократно выявлялась систематическая закупка безрецептурных кодеиносодержащих препаратов в больших количествах. Мы поняли, что если превратить конкретные лекарства в рецептурные - это поможет положить конец злоупотреблению, - пояснила глава отдела безопасности лекарств Майя Уускюла.

По ее словам, существуют примеры других стран, предпринявших аналогичный шаг.

Разрешения на продажу таблеток, содержащих кодеин, действуют с 1997 года, и в Эстонии есть три безрецептурных препарата, содержащих кодеин. Небольшая доза кодеина в сочетании с парацетамолом предназначена для кратковременного утоления умеренной боли, и при разумном применении препарат имеет низкий риск побочных эффектов. Злоупотребление кодеином в продающихся в Эстонии комбинированных лекарствах, в которые добавляют парацетамол или парацетамол с кофеином, происходит двумя способами: когда кодеин отделяют от других активных ингредиентов с целью опьянения или когда злоупотребляют комбинированными лекарствами, что еще более опасно - это влечет за собой риск отравления и/или поражения печени вследствие передозировки парацетамола.

В Австралии все кодеиносодержащие препараты были классифицированы как рецептурные в 2016 году. Последующие исследования показали 50-процентное снижение отравлений, связанных с опиатами и кодеином.