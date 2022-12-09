ПАРЛАМЕНТ ⟩ Приложим усилия, чтобы Эстония вышла из энергокризиса окрепшей

На один из трех ключевых вопросов у нас нет сегодня полного ответа. Существующая модель электрорынка хороша для ситуаций, когда у нас имеется много уже построенных электростанций, которые конкурируют между собой на основании переменных затрат электропроизводства. Однако эта модель никогда не предназначалась для компенсирования инвестиционных затрат ни на производственное, ни на аккумулирующее оборудование. Красноречив тот факт, что и построенные в последние годы большие электростанции так или иначе получали инвестиционную надежность от государства.

Правительство решило продолжить торги в 2024 и 2025 годах в общем в объеме одного тераватт-часа. Однако надо подумать и о том, что будет после 2025 года. Наш опыт участника рынка показывает, что Эстонию нельзя, к сожалению, сравнивать со странами, где можно было бы на фоне сильного промышленного потребления заключать основанные на рынке долгосрочные договоры о купле-продаже электроэнергии.

Наше электропотребление раздроблено, риск противоположных сторон велик, а готовность финансирующего взять на себя риск ниже. Поэтому для надежного производственного портфеля необходим ценовой пол, будь то дополнительные торги, реформа рыночной модели или госгарантии.

"Utilitas", как и некоторые другие энергопроизводители, готов быть хорошим партнером для государства, самоуправлений, домашних хозяйств и общин при осуществлении их планов. Мы поставили цель максимальными темпами выполнять свою программу инвестиций.