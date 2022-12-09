Начатая Россией захватническая война в Украине и применение энергетического оружия против стран Европы разрушительно повлияли на нашу экономику, привели к спаду экономики и принесли с собой такие цифры инфляции, какие мы видели в последний раз лет тридцать назад.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Приложим усилия, чтобы Эстония вышла из энергокризиса окрепшей
По данным Международного энергетического агентства, 90% повышения цены электроэнергии обусловлены ростом цен на газ и каменный уголь. Производители ископаемой энергии только в нынешнему году заработали 2 триллиона долларов чрезвычайного дохода. Только нынче через падение уровня жизни домохозяйств, снижение конкурентоспособности экономики и рост госдолга мы избыточно заплатим за электричество сотни миллионов евро.
Сюда мы должны добавить также вызванный подорожанием топлива рост цен в транспортном и тепловом секторах. Для выхода из этой ситуации существует только один путь - создание новых и более дешевых производственных мощностей, которые заменили бы более дорогие, уменьшили бы зависимость от импортных топлив и обеспечили бы долгосрочную уверенность предприятиям и домохозяйствам.
Воздавая должное государству и парламентариям за цель Закона об организации энергохозяйства производить в 2030 году столько же возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем, мы не имеем возможности ждать до конца десятилетия. С каждым годом проволочки мы, как общество, становимся беднее, и поэтому всем нам надо сделать все от нас зависящее, чтобы быстро и с победой выйти из энергетической войны. Нам необходим имеющий надежное будущее производственный портфель, который бы соответствовал целям окружающей среды, гарантировал надежность снабжения и делал все это по благоприятным ценам.
В пояснительной записке к вышеупомянутому закону резонно отмечалось, что самый большой потенциал роста имеет ветряная энергетика, производительность которой должна увеличиться в девять раз, чтобы достичь вышеназванной цели. Это предполагает наличие мощностей по производству ветряной энергии на суше и на море.
Продолжение использования работающих на сланце и древесине гибридных блоков, а также имеющихся станций совместного производства дало бы также ответ на вопрос, откуда мы будем брать электроэнергию, если не будет ветра и солнечных дней. Однако такой ответ нельзя давать бесконечно.
Поэтому составители дорожной карты "Rohetiiger", в число которых входят лучшие эксперты по энергетике, обратили нынче особое внимание на то, как мог бы в будущем выглядеть производственный портфель, в котором амортизируемые гибридные блоки постепенно заменялись бы на альтернативы. Ответом служит комбинация из дополнительных производственных мощностей, решений по аккумулированию, пиковых электростанций и решений по управлению потреблением.
Имеющее надежное будущее производство электроэнергии предполагает в качестве одного из возможных сценариев также дополнительно сотни мегаватт от солнечных панелей, около тысячи мегаватт от морских и материковых ветропарков, а также использование потенциала совместного производства. Такой производственный портфель покрывал бы потребление в течение 95 процентов времени. Если добавить сюда аккумуляторы, как кратковременные хранилища энергии, аккумулирование с использованием водяных насосов и работающие на биометане или произведенном из водорода метане пиковые электростанции, то мы будем в состоянии и сами обеспечивать себя электроэнергией.
Что нужно для инвестиций в энергопроизводство?
- Значительно ускорить планировки и разрешительные производства, чтобы удавалось осуществлять планировку за один-два года, как в соседних странах.
- Навести порядок в спутанном клубке сетевых подключений и развить сеть для приема рассеянной энергии.
- Содействовать посредством ценового пола снижению рисков со стороны финансирующих.
Планируя эти шаги более целостно, мы смогли бы сделать также большой шаг вперед по декарбонизации других секторов. Производство биометана нам следовало бы реализовать в объеме 1-1,2 тераватт-часа уж только для того, чтобы выполнить экологические задачи и избежать покупки дорогой квоты на СО2.
Резервные производственные мощности окажут позитивное влияние и на теплоснабжение. Производя зеленую электроэнергию из водорода или биометана, мы сможем направлять остающееся тепло в сети центрального отопления. Зеленую электроэнергию мы могли бы использовать также для электрификации транспорта. Поэтому нам не стоит опасаться, так сказать, переинвестирования в электропроизводство, ведь тогда мы сможем смело идти навстречу переменам в энергетике в целом.
Благоприятные цены на энергию помогли бы экспортирующей промышленности, а также увеличили бы привлекательность нашего государства для новых инвестиций. Производственный портфель будущего оказался бы для потребителей почти в три раза дешевле, чем запрашиваемая "Eesti Energia" цена универсальной услуги. Он помог бы экспортирующим производствам и обслуживающему сектору с их климатически нейтральными изделиями и услугами на внешних рынках, а также внес бы вклад в экономический рост и занятость.
Ясно, что речь идет о значительных инвестициях, однако инвестиций нам не избежать в любом случае, ведь нельзя вечно надеяться на сланцевые станции. Инвестиции должен бы делать частный сектор, находя самые быстрые и эффективные способы претворения решений в жизнь.
Но что для этого нужно? Во-первых, значительно ускорить планировки и разрешительные производства, чтобы мы могли осуществлять планировку за один-два года, как в соседних странах. Во-вторых, навести порядок в спутанном клубке сетевых подключений и развить сеть для приема рассеянной энергии. И, в-третьих, содействовать посредством ценового пола (нижний ценовой предел) снижению рисков для финансирующих.
Решения двух из трех проблем лежат сегодня у вас на столе. Перед вами - инициированный вашими коллегами в комиссии по экономике проект закона 696, среди предложений о поправках к которому имеются решения по ускорению планировочных и разрешительных производств, по движению дальше с проектными условиями от выбора местоположения спецпланировки, по реорганизации планировочного и тендерного производств и пр.
В спутанном клубке подключений должна быть ясность. Закон об электрорынке, сетевое предписание и условия подключения никогда не задумывались как схемы, которыми бронируется созданный обществом сетевой ресурс. Среди предложений проекта закона 696 есть и такие, которые вводят депозит для новых подключающихся, устанавливают плату за используемый сетевой ресурс для тех, кто не построил производственное оборудование, ограничивают при подключении возможности превращения производственного оборудования в первичный энергоисточник и пр. Мы уже сегодня должны подумать о том, чтобы необходимые сетевые инвестиции шагали в ногу с создаваемыми производственными мощностями.
Я прошу вас проявить твердость и решительность, чтобы находящиеся в производстве в Рийгикогу решения не оказались половинчатыми. Если мы не сумеем идти в ногу с соседними странами в деятельности по развитию, то неизбежно отстанем.
На один из трех ключевых вопросов у нас нет сегодня полного ответа. Существующая модель электрорынка хороша для ситуаций, когда у нас имеется много уже построенных электростанций, которые конкурируют между собой на основании переменных затрат электропроизводства. Однако эта модель никогда не предназначалась для компенсирования инвестиционных затрат ни на производственное, ни на аккумулирующее оборудование. Красноречив тот факт, что и построенные в последние годы большие электростанции так или иначе получали инвестиционную надежность от государства.
Правительство решило продолжить торги в 2024 и 2025 годах в общем в объеме одного тераватт-часа. Однако надо подумать и о том, что будет после 2025 года. Наш опыт участника рынка показывает, что Эстонию нельзя, к сожалению, сравнивать со странами, где можно было бы на фоне сильного промышленного потребления заключать основанные на рынке долгосрочные договоры о купле-продаже электроэнергии.
Наше электропотребление раздроблено, риск противоположных сторон велик, а готовность финансирующего взять на себя риск ниже. Поэтому для надежного производственного портфеля необходим ценовой пол, будь то дополнительные торги, реформа рыночной модели или госгарантии.
"Utilitas", как и некоторые другие энергопроизводители, готов быть хорошим партнером для государства, самоуправлений, домашних хозяйств и общин при осуществлении их планов. Мы поставили цель максимальными темпами выполнять свою программу инвестиций.
В следующие три года мы планируем инвестиции в новые морские водяные теплонасосы и теплонасосы сточной воды, в ветряные парки мощностью 600 мегаватт в Эстонии, Латвии и Литве, также хотим за пять лет построить морской ветропарк Сааре-Лийва мощностью 1200 мегаватт. Кроме того, планируем инвестиции в создаваемые при ветряных станциях солнечные парки и аккумуляторные банки, а также в водородные решения. В случае последних мы хотим также вложиться в развитие технологии.
Я рад констатировать, что несколько правительств подряд находили возможности для смягчения гособоронных ограничений, для инвестиций в укрепление сети, для развития аккумулирующей и водородной технологий. Однако я прошу вас о большем - совместно приложить усилия для того, чтобы государство вышло из энергетического кризиса более крепким, а также помочь создать посредством надежного в будущем электропроизводства основу для роста экономического благополучия, не идя в то же время на компромиссы за счет надежности снабжения и охраны окружающей среды.
Как быть победителем в энергетической войне?
КАЛЬВИ КЫВА, Социал-демократическая партия
- Первым делом обязательно нужно развивать, так сказать, наш собственный природный ресурс, наш собственный потенциал зеленой энергии. Надо уменьшить бюрократию, чтобы государство было для наших девелоперов-энергетиков не конкурентом, а партнером. Очевидно, что возобновляемая энергия, зеленая энергия - это самая дешевая энергия. Мы на сегодня поняли это.
Во-вторых, мы никого не должны бросать один на один с их высокими счетами за электроэнергию.
Третий пункт - экономия. Экономия энергии в том числе путем реновации нашей инфраструктуры, наших зданий. Мы должны очень тщательно продумать, какого энергопотребителя подключим, целесообразно ли это. Очевидно, что самая дешевая энергия - это сэкономленная энергия.
РИХО БРЕЙВЕЛЬ, EKRE
- Наш любимый сланец тоже, может быть, обладает способностью экологичного энергопроизводства благодаря тому, что на сегодня мы уже нашли средства, как свести загрязнение от него до такого уровня, что это будет экономичнее, чем начать производить ветрогенераторы или солнечные панели, для выпуска которых необходимы крайне дорогие материалы, а ресурс их ограничен.
Чтобы выйти из энергетической войны победителем, есть только один способ: мы должны разумно решать все вопросы, а не рубить сгоряча, и нам нельзя выплеснуть с грязной водой младенца. Это очень важно. Так что я и наша партия призываем: давайте не будем принимать решения впопыхах, не будет клеймить за якобы вражескую деятельность тех, кто на самом деле принесет нам намного больше пользы, чем проблем. Эксперты не всегда объективны. Так что, давайте подходить к победе в энергетической войне с умом.
ТИМО СУСЛОВ, Партия реформ
- Мы должны планировать со скоростью военного времени. Разумно было бы составить список важных проектов в сфере как крупной энергетики, так и аккумулирования. Для их осуществления следовало бы создать, так сказать, зеленый коридор с целью облегчить создание мощностей возобновляемой энергии и достичь полной энергетической независимости не позднее 2030 года.
При строительстве морских ветропарков надо иметь в виду и то, что благодаря им в Эстонии появится новая отрасль экономики. Строительство морских ветропарков принесет выгоду не только строителю, но и косвенно всей цепочке создания ценностей и большому количеству людей, занятых научной и развивающей деятельностью в области энергетики и технологий, в развитии и производстве экспортной продукции, производстве панелей управления ветряками, производстве расходных материалов вроде лопастей ветряков, а также техникам по обслуживанию и так далее, вплоть до последовательного обучения.
Война и энергетический кризис еще не закончились. И все мы должны делать ставку на экономию. Пособия помогли людям, но это временная мера. Теперь пора осуществить в энергетике изменения, которые обеспечат энергетическую независимость в нашем регионе. Будем планировать быстрее и снизим цены на чистую возобновляемую энергию.