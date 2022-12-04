Впервые за долгое время в Финляндии в этом году зафиксирован рост числа заражений ВИЧ, пишет rus.err.ee.
В Финляндии, как и в Эстонии, число заражений ВИЧ практически удвоилось
По данным Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии, в 2022 году было зарегистрировано 241 заражение, передает финская служба новостей Yle. В прошлом году этот показатель составлял 152 случая.
В последний раз пик инфицирования ВИЧ был отмечен в Финляндии в 2006 году, когда медики зарегистрировали чуть менее 200 новых случаев.
Как сообщают финские медработники, возможно, не все выявленные инфицирования являются новыми случаями.
Как ранее сообщал rus.err.ee, в сравнении с прошлым годом число новых заражений ВИЧ-инфекцией практически удвоилось и в Эстонии – к концу ноября был зарегистрирован 231 случай. В 2021 году было зарегистрировано 125 случаев. При этом число новых заражений среди местных жителей осталось примерно на том же уровне. Почти половина заражений в статистике приходится на украинских военных беженцев, большинство из которых о своей болезни знают уже давно и проходят лечение.
Глава Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ, Лачин Алиев подчеркнул, что причин для паники нет: "Люди, которые приехали с ВИЧ-инфекцией, это преимущественно женщины и стоят на лечении. А если человек стоит на лечении, вирусная нагрузка у него на нуле и человек не передает вирус. Поэтому все под контролем".