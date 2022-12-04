Средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на этой неделе составила 350,83 евро за мегаватт-час или 35,08 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.
Средняя биржевая цена электроэнергии на этой неделе подскочила на 34%
Средняя биржевая цена электроэнергии на этой неделе подскочила на 34%
Биржевая стоимость электроэнергии на прошедшей неделе была на 34% выше, чем неделей ранее, когда средняя цена составила 261,36 евро за мегаватт-час или 26,14 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные биржевой площадки.
Дешевле всего электричество на бирже стоило в понедельник, когда среднесуточная цена составила 27,28 цента за киловатт-час, а в остальные дни цена превышала 30 центов.
Самым дорогим электричество было в среду - 39,64 цента за киловатт-час.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.
На прошлой неделе электричество на бирже подорожало на 10%, а еще неделей ранее - на 60%.
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