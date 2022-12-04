Средняя биржевая цена электроэнергии на этой неделе подскочила на 34%

Биржевая стоимость электроэнергии на прошедшей неделе была на 34% выше, чем неделей ранее, когда средняя цена составила 261,36 евро за мегаватт-час или 26,14 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные биржевой площадки.

Дешевле всего электричество на бирже стоило в понедельник, когда среднесуточная цена составила 27,28 цента за киловатт-час, а в остальные дни цена превышала 30 центов.

Самым дорогим электричество было в среду - 39,64 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.