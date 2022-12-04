Присланные из Эстонии генераторы прибыли в Украину

«Сейчас, когда война России против Украины длится почти десять месяцев, а погодные условия становятся все более суровыми, мы сосредоточились на оказании гуманитарной помощи, чтобы помочь облегчить человеческие страдания и справиться с преднамеренными и преступными нападениями России на гражданские объекты и жизненно важную инфраструктуру. Ключевое значение в этом отношении имеют генераторы, и присланные Эстонией генераторы будут установлены в общественных местах, например, в больницах. Эта отправка точно не будет последней, и помимо генераторов в Украине также планируется отправить кризисные продуктовые наборы, тёплые вещи и денежную помощь", - отметил Рейнсалу.

Отгрузку 29 генераторов, прибывших в Украину на этой неделе, организовала общественная организация «Мондо» на грант в размере 84 115 евро, выделенный Министерством иностранных дел. Mondo также отправила в Украину 43 генератора, которые были приобретены при поддержке частных пожертвований. Местная партнерская организация Mondo «Восток SOS» распределяет генераторы по необходимым местам на объекте. В дополнение к поддержке Mondo, Министерство иностранных дел выделило 400 000 евро общественной организации Eesti Pagulasabi для денежной помощи украинским гражданам и вынужденным переселенцам для приобретения твёрдого топлива, а также для денежной помощи украинским беженцам в Грузии для компенсировать арендную плату, коммунальные платежи и отопление.

Министерство иностранных дел также выделяет Спасательному департаменту 181 711 евро для отправки в Украину продуктовых наборов и тёплой одежды. Всего Министерство иностранных дел поддерживает гуманитарную помощь Украине в размере 665 826 евро, чтобы помочь жителям Украины и беженцам в Грузии подготовиться к зиме и пережить её. Гуманитарная помощь Эстонии Украине на данный момент составляет 23,1 миллиона евро, из которых поддержка государственного сектора составляет 4,1 миллиона евро.