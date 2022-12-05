Министр финансов спрогнозировала новую цену универсальной услуги

"Департамент конкуренции сам должен определить, какая цена является справедливой, и тогда ее примут политики и государство. Поскольку в Департаменте конкуренции есть свои специалисты, которым государство должно доверять. Я думаю, что цена будет где-то под 20 центов за киловатт-час", - высказала министр свое мнение в интервью "Актуальной камере".

О том, что концерн Eesti Energia обратился к Департаменту конкуренции с ходатайством о повышении стоимости универсальной услуги, rus.err.ee сообщил 3 ноября.

До завершения процедуры в департаменте компания отказалась сообщать размер запрошенной универсальной цены. В настоящее время она составляет для частного потребителя около 19 центов за киловатт-час.