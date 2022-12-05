Пн, 5.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Министр финансов спрогнозировала новую цену универсальной услуги

Эрик Калда
Министр финансов спрогнозировала новую цену универсальной услуги
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Аннели Аккерман.
Аннели Аккерман. Фото: Tairo Lutter

Министр финансов Аннели Аккерман (Партия реформ) не верит, что универсальная услуга электроснабжения существенно подорожает.

"Департамент конкуренции сам должен определить, какая цена является справедливой, и тогда ее примут политики и государство. Поскольку в Департаменте конкуренции есть свои специалисты, которым государство должно доверять. Я думаю, что цена будет где-то под 20 центов за киловатт-час", - высказала министр свое мнение в интервью "Актуальной камере".

О том, что концерн Eesti Energia обратился к Департаменту конкуренции с ходатайством о повышении стоимости универсальной услуги, rus.err.ee сообщил 3 ноября.

До завершения процедуры в департаменте компания отказалась сообщать размер запрошенной универсальной цены. В настоящее время она составляет для частного потребителя около 19 центов за киловатт-час.

Накануне стало известно, что новая цена универсальной услуги электроснабжения до сих пор не согласована.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх