Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.12-08.12 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в ближайшие дни
КУЛЬТУРА
Понедельник, 5 декабря
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - "Pöialpoiss Nils Karlsson", спектакль театра "Miksteater". В ролях Кристо Тоотс и Март Тооме. Билет - 7 евро.
Вторник, 6 декабря
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки Юрия Хорева "Talv linnas" / "Зима в городе". Выставка открыта до 28 декабря.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Anne Paluver ikka veel 27!" / "Анне Палувер все еще 27!". Билет - 19-21 евро.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 19.00 - рождественский концерт. Выступают ученики Кохтла-Ныммеской школы, юные певцы и хор взрослых школы пения Якко Мальтиса, Лизанн Сёэт.
Среда, 7 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.30 - предрождественский концерт. Выступают ученики и учителя Ахтмеской школы искусств. Бесплатно.
Четверг, 8 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Венского филармонического "Штраус-Оркестра". Билет - 34-55 евро.
СПОРТ
Среда, 7 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Raidus" (Арукюла).
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Otepää".
Четверг, 8 декабря
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United FC II" - ФК "Cosmos II" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Вторник, 6 декабря
* В литературном клубе Нарвского колледжа Тартуского университета в 13.45 - в гостях семейный психотерапевт Аэт Лассь. Мероприятие бесплатное.
Среда, 7 декабря
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча силламяэского клуба общения Нарвского дома эстонского языка.
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