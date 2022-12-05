Репинский представил новые предложения по распределению "крышевых денег"

Согласно первому предложенному политиком варианту, 25 000 евро можно распределить между тремя организациями: 9000 евро дать действующему в Йыхви НКО "Arvutiklubi e-kool", по 8000 евро - лыжному клубу Алутагузе и НКО "Kassi Elu".

Второй вариант предусматривает выделение полной суммы в 25 000 евро йыхвискому футбольному клубу "Феникс".

"После того как вышла новость о том, что комиссия не позволила мне направить 25 000 евро йыхвиской церкви, ко мне обратились представители указанных вами организаций и попросили по возможности перенаправить деньги им, объяснив, для чего им требуются средства", - сказал в понедельник Мартин Репинский в разговоре с rus.err.ee.

Решение комиссии не давать деньги православной церкви в Йыхви Репинский назвал политическим, предположив, что за ним стоят реформисты.

"На мой взгляд, конкретных оснований для такого отказа не было, эту церковь поддерживали и раньше. Мое предложение предусматривало выделение денег на воскресную школу. Это красивое здание в самом центре Йыхви, которое нуждается в отделке. Но раз уж было принято решение не выделять ей деньги, то следует дать возможность их перераспределить", - объяснил Репинский свою новую инициативу.

"Есть решение о том, что каждый депутат Рийгикогу может направить на региональные инвестиции определенную сумму. Будет несправедливо, если меня в итоге лишат такой возможности. Надеюсь, что мое новое предложение все же поддержат", - добавил Репинский.