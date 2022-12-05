После того как финансовая комиссия Рийгикогу не одобрила предложение беспартийного депутата Мартина Репинского выделить в рамках региональных инвестиций 25 000 евро Йыхвискому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата он представил комитету новые варианты распределения средств.
Репинский представил новые предложения по распределению "крышевых денег"
Согласно первому предложенному политиком варианту, 25 000 евро можно распределить между тремя организациями: 9000 евро дать действующему в Йыхви НКО "Arvutiklubi e-kool", по 8000 евро - лыжному клубу Алутагузе и НКО "Kassi Elu".
Второй вариант предусматривает выделение полной суммы в 25 000 евро йыхвискому футбольному клубу "Феникс".
"После того как вышла новость о том, что комиссия не позволила мне направить 25 000 евро йыхвиской церкви, ко мне обратились представители указанных вами организаций и попросили по возможности перенаправить деньги им, объяснив, для чего им требуются средства", - сказал в понедельник Мартин Репинский в разговоре с rus.err.ee.
Решение комиссии не давать деньги православной церкви в Йыхви Репинский назвал политическим, предположив, что за ним стоят реформисты.
"На мой взгляд, конкретных оснований для такого отказа не было, эту церковь поддерживали и раньше. Мое предложение предусматривало выделение денег на воскресную школу. Это красивое здание в самом центре Йыхви, которое нуждается в отделке. Но раз уж было принято решение не выделять ей деньги, то следует дать возможность их перераспределить", - объяснил Репинский свою новую инициативу.
"Есть решение о том, что каждый депутат Рийгикогу может направить на региональные инвестиции определенную сумму. Будет несправедливо, если меня в итоге лишат такой возможности. Надеюсь, что мое новое предложение все же поддержат", - добавил Репинский.
Мартин Репинский также подтвердил, что он не будет больше баллотироваться в Рийгикогу.