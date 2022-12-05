Государство забирает муниципальную землю, где стоял нарвский танк, под свои нужды

Народный мемориал на месте, где до 16 августа 2022 года находился монумент "Танк Т-34".

Министерство внутренних дел Эстонии на днях прислало в Нарвскую управу письмо, из которого следует, что государство собирается забрать у города участок, на котором был установлен Нарвский танк, ссылаясь на закон о приобретении недвижимого имущества в общественных интересах.