Министерство внутренних дел Эстонии на днях прислало в Нарвскую управу письмо, из которого следует, что государство собирается забрать у города участок, на котором был установлен Нарвский танк, ссылаясь на закон о приобретении недвижимого имущества в общественных интересах.
Государство забирает муниципальную землю, где стоял нарвский танк, под свои нужды
Государство забирает муниципальную землю, где стоял нарвский танк, под свои нужды
Что конкретно будет построено на этом участке, пока неизвестно, поскольку содержимое письма общественности не раскрыто, но речь идет о некоем объекте, который будет управляться Департаментом полиции и погранохраны, пишет rus.delfi.
Похожее письмо по поводу участка неподалеку от танка, вблизи которого также находились демонтированные советские памятники, получил и город Нарва-Йыэсуу.