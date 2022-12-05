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Государство забирает муниципальную землю, где стоял нарвский танк, под свои нужды

Эрик Калда
Государство забирает муниципальную землю, где стоял нарвский танк, под свои нужды
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Народный мемориал на месте, где до 16 августа 2022 года находился монумент "Танк Т-34".
Народный мемориал на месте, где до 16 августа 2022 года находился монумент "Танк Т-34". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Министерство внутренних дел Эстонии на днях прислало в Нарвскую управу письмо, из которого следует, что государство собирается забрать у города участок, на котором был установлен Нарвский танк, ссылаясь на закон о приобретении недвижимого имущества в общественных интересах.

Что конкретно будет построено на этом участке, пока неизвестно, поскольку содержимое письма общественности не раскрыто, но речь идет о некоем объекте, который будет управляться Департаментом полиции и погранохраны, пишет rus.delfi.

Похожее письмо по поводу участка неподалеку от танка, вблизи которого также находились демонтированные советские памятники, получил и город Нарва-Йыэсуу.

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