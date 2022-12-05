Электронеисправность стала причиной пожара в доме

Горел второй этаж двухэтажного дома. Спасатели потушили огонь менее чем за час. Второй этаж здания сильно пострадал от огня и дыма.

Спасатели напоминают, что надо всегда проверять исправность электрооборудования и электрических устройств. Удлинители следует применять в качестве временного решения и надо избегать их перегрузки. Для проверки можно потрогать удлинитель рукой: в случае перегрузки корпус удлинителя нагревается, затем оплавляется, и это может закончиться возгоранием.