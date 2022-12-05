Вечером 2 декабря в центр тревоги сообщили о возгорании в поселке Ийзаку Алутагузеской волости в доме на улице Вяйке.
Электронеисправность стала причиной пожара в доме
Электронеисправность стала причиной пожара в доме
К приезду спасателей люди уже покинули дом.
Горел второй этаж двухэтажного дома. Спасатели потушили огонь менее чем за час. Второй этаж здания сильно пострадал от огня и дыма.
Пожар мог начаться из-за неисправности электроустройства.
Спасатели напоминают, что надо всегда проверять исправность электрооборудования и электрических устройств. Удлинители следует применять в качестве временного решения и надо избегать их перегрузки. Для проверки можно потрогать удлинитель рукой: в случае перегрузки корпус удлинителя нагревается, затем оплавляется, и это может закончиться возгоранием.
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