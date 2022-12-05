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Жители Эстонии хорошо информмрованы об электроэнергии

Эрик Калда
Жители Эстонии хорошо информмрованы об электроэнергии
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Линии электропередач.
Линии электропередач. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Опрос Kantar Emor, проведенный по заказу Eesti Energia, показал, что за последние два месяца доверие жителей Эстонии к энергетическому рынку возросло. Люди также лучше информированы об энергии.

Рост цен на энергию продолжает ежедневно беспокоить каждого второго человека, но в последние месяцы ситуация улучшилась. Если в сентябре этого года 65 процентов взрослого населения чувствовали, что их уверенность в энергии колебалась, то в октябре и ноябре соответствующая доля составляла уже 48 процентов.

По словам члена правления Eesti Energia Агнес Роос, рост доверия клиентов можно увидеть и в объеме запросов, который значительно сократился по сравнению с августом и сентябрем.

«За осень мы проконсультировали и помогли сотням тысяч клиентов, многие из которых годами не задумывались о своем пакете электроэнергии или не знали, как формируется цена на электроэнергию. Мы видим, что у многих клиентов все еще есть проблемы и вопросы, но ситуация значительно улучшилась. Если в начале октября в наш консультационный центр поступало 2000-3000 звонков в день, но в последние несколько недель мы отвечаем примерно на 300-500 звонков в день», - пояснила Роос.

«Вместе с информацией растет и уверенность людей. Более информированный потребитель часто может сам найти способы уменьшить свои счета за электроэнергию и улучшить ситуацию».

Опрос Kantar Emor показал, что доля людей, для которых динамика цен на электроэнергию совершенно непонятна, скорее снижается. Две трети жителей Эстонии считают, что они лучше информированы о том, что происходит на энергетическом рынке, при этом наиболее важным каналом информации выделяют телевидение.

Кроме того, люди все больше верят, что государство и энергетические компании предлагают достаточно решений, чтобы справиться с предстоящим отопительным периодом. Число людей, считающих, что никаких решений вообще не предлагается, за два месяца сократилось с 26 до 15 процентов.

«Мы уже видели в начале ноября, что благодаря энергетической компенсации от государства средний счет за электроэнергию клиентов снизился до летнего уровня, что принесло общую экономию для бытовых потребителей почти в 4 миллиона евро. Применение энергетической компенсации было максимально упрощено для потребителей. Оно доступно всем клиентам, независимо от выбранного ими пакета электроэнергии, и компенсация автоматически отражается в счете».

При этом Роос подчеркивает, что самая доступная электроэнергия - это непотребленная электроэнергия, поэтому акцент должен быть сделан на поиске энергосберегающих решений.

«Хотя государство и продавцы электроэнергии многое сделали для помощи потребителям, мотивация для перехода к более энергоэффективной жизни должна оставаться высокой. Если удастся сэкономить даже один киловатт-час электроэнергии за счет более разумного потребления, эффект будет многократным, потому что в дополнение к сэкономленным затратам на электроэнергию также уменьшится сетевая плата, акциз на электроэнергию и плата за возобновляемую энергию», - пояснила Роос.

На странице energiatarkus.energia.ee можно найти множество различных советов по энергосбережению.

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