Жители Эстонии хорошо информмрованы об электроэнергии

Рост цен на энергию продолжает ежедневно беспокоить каждого второго человека, но в последние месяцы ситуация улучшилась. Если в сентябре этого года 65 процентов взрослого населения чувствовали, что их уверенность в энергии колебалась, то в октябре и ноябре соответствующая доля составляла уже 48 процентов.

По словам члена правления Eesti Energia Агнес Роос, рост доверия клиентов можно увидеть и в объеме запросов, который значительно сократился по сравнению с августом и сентябрем.

«За осень мы проконсультировали и помогли сотням тысяч клиентов, многие из которых годами не задумывались о своем пакете электроэнергии или не знали, как формируется цена на электроэнергию. Мы видим, что у многих клиентов все еще есть проблемы и вопросы, но ситуация значительно улучшилась. Если в начале октября в наш консультационный центр поступало 2000-3000 звонков в день, но в последние несколько недель мы отвечаем примерно на 300-500 звонков в день», - пояснила Роос.

«Вместе с информацией растет и уверенность людей. Более информированный потребитель часто может сам найти способы уменьшить свои счета за электроэнергию и улучшить ситуацию».