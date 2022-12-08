Фестиваль Мравинского завершится концертом именитого пианиста

Организатор фестиваля, директор Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура сказал, что Петр Лаул - выпускник Санкт-Петербургской консерватории и аспирантуры (класс известного педагога Александра Сандлера) и музыкант, которого знают во многих странах мира. "Он дважды лауреат Европейского конкурса пианистов в Бремене, победитель международного конкурса пианистов имени Скрябина в Москве", - перечисляет он достоинства будущего гостя.

Выступления Лаула с неизменным аншлагом проходят на ведущих мировых сценах, в их числе большие залы Санкт-Петербургской филармонии и Московской консерватории, концертный зал Мариинского театра, Стейнвей-холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Концертгебау в Амстердаме, Сантори-холл в Токио, концертный зал "Эстония". Он участник фестивалей в Кольмаре и Сан-Рикье (Франция), "Арт-ноябрь" в Москве, "Printems des Arts" в Монако. Среди партнеров по камерному музицированию - Илья Грингольц, Граф Муржа, Алена Баева, Давид Грималь, Лоран Корсиа, Марк Коппей. Особой симпатией публики пользуются концерты пианиста в формате "Играет и рассказывает Петр Лаул".

В первой части выступления в Нарве будет представлена сольная программа из произведений Александра Скрябина. Щура подчеркнул, что, по широкому признанию критиков, Петр Лаул - один из самых ярких современных интерпретаторов музыки этого композитора.