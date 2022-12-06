Первая рождественская ярмарка рукоделия, организованная Кохтла-Ярвеским центром культуры в минувшую субботу в своем главном доме, превзошла ожидания - собрала более тридцати продавцов из разных городов и сотни горожан, многие из которых пришли не только за покупками, но и за праздничным настроением.
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На ярмарке рукоделия в Кохтла-Ярве было людно, ярко и весело
На ярмарке рукоделия в Кохтла-Ярве было людно, ярко и весело
- Здорово, красиво, два часа оторваться не могу, сколько тут всего интересного! - восхищается Елена Моллок.