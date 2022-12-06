Молодежь набирала очки, а Трумм царил в борьбе под щитом

Седьмой победы сезона достигли благодаря тактике, когда молодежь отвечала за счет, а ветераны делали хорошие передачи и конкретно отстраняли от борьбы под щитом молодых игроков, которым в основном по 16-17 лет.

"HITO/Karjamaa" в самом начале игры добился явного перевеса и на восьмой минуте вел в счете 19:5. В начале второй половины игры "Viimsi" в какой-то момент сократил разрыв до девяти очков, однако ида-вируская команда уверенно контролировала ход игры и не допускала равной борьбы.

У "HITO/Karjamaa" самым результативным игроком опять стал 17-летний Керт Каземетс (20 очков). Его ровесник Танель Маалма набрал 18 очков.

Из ветеранов Вейко Симм принес команде 17 очков, Марго Тали - 11 очков (плюс восемь мячей под щитом и шесть результативных передач), Эдвард Трумм - 10 очков и 15 мячей под щитом. В борьбе под щитом команда "HITO/Karjamaa" была на голову выше команды-соперницы - 50:27.