За два года столько всего изменилось, что уже нет причин обсуждать это дело, считает волостное собрание.
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Люганузеское собрание не станет обсуждать возражение ходящего по судам добытчика
Люганузеское собрание не станет обсуждать возражение ходящего по судам добытчика
Два с лишним года назад ходатайствующее о разрешении на добычу на люганузеском известняковом карьере ТОО "Kaltsiumkarbonaat" обжаловало решение волостного собрания не соглашаться на выдачу предприятию данного разрешения.