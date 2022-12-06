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Люганузеское собрание не станет обсуждать возражение ходящего по судам добытчика

Кюлли Крийс
, журналист
Люганузеское собрание не станет обсуждать возражение ходящего по судам добытчика
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Председатель Люганузеского волостного собрания Дмитрий Дмитриев сказал уже после получения требования об информации, что если решение суда вступит в силу, то по существу он больше не видит смысла в возражении.
Председатель Люганузеского волостного собрания Дмитрий Дмитриев сказал уже после получения требования об информации, что если решение суда вступит в силу, то по существу он больше не видит смысла в возражении. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

За два года столько всего изменилось, что уже нет причин обсуждать это дело, считает волостное собрание.

Два с лишним года назад ходатайствующее о разрешении на добычу на люганузеском известняковом карьере ТОО "Kaltsiumkarbonaat" обжаловало решение волостного собрания не соглашаться на выдачу предприятию данного разрешения.

На единственном заседании, где обсуждали возражение, решение не было принято.

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