С целью повышения безопасности границы Департамент полиции и погранохраны планирует построить в Ида-Вирумаа 15 дополнительных радарных позиций. Одним из таких мест является площадка, где ранее в Нарве располагался танк-памятник.
Райк о планах РРА купить у города участок, где раньше был танк-памятник: мы будем это обсуждать
Для возведения необходимых радарных позиций Министерство внутренних дел планирует приобрести у местных самоуправлений подходящие участки. Среди прочего Нарвской городской управе было предложено построить в Эстонии современную систему мониторинга дронов и все необходимое для нее в Нарве, в том месте, где ранее стоял памятник-танк, передают Радионовости.
По словам мэра Нарвы этот участок земли стоит чуть менее 64 евро, но вопрос его продажи государству требует серьезного обсуждения.
"Сейчас только пришло письмо. Этот участок действительно на нашем балансе и речь идет не о том, что мы его отдаем, мы его продаем. Его цена маленькая, в нашем балансе цена этого места, где был танк, 64 евро, но мы можем его обменять на что-то. Либо, если у нас будут какие-то аргументы, почему эта земля нам нужна, тогда мы можем высказать наше мнение. Но мы понимаем, вопрос в случае Нарвы нелегкий. Мы будем обсуждать и дадим наш ответ. У нас есть время для обсуждения, пара недель", - сказала мэр Нарвы Карти Райк.