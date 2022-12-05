Райк о планах РРА купить у города участок, где раньше был танк-памятник: мы будем это обсуждать

"Сейчас только пришло письмо. Этот участок действительно на нашем балансе и речь идет не о том, что мы его отдаем, мы его продаем. Его цена маленькая, в нашем балансе цена этого места, где был танк, 64 евро, но мы можем его обменять на что-то. Либо, если у нас будут какие-то аргументы, почему эта земля нам нужна, тогда мы можем высказать наше мнение. Но мы понимаем, вопрос в случае Нарвы нелегкий. Мы будем обсуждать и дадим наш ответ. У нас есть время для обсуждения, пара недель", - сказала мэр Нарвы Карти Райк.