С завтрашнего дня разрешен пеший выход на лед Теплого и Псковского озер.

Также разрешен пеший выход на лед озер Ванику, Пабра и Крийва. На лед вышеуказанных озер можно выходить лишь пешком и выход на лед на транспортном средстве по-прежнему запрещен.

Из-за неравномерных ледовых условий по-прежнему запрещен выход на лед Чудского озера и озера Паттина как на транспортном средстве, так и пешком.