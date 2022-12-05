В связи с укреплением ледяного покрова начиная с завтра, 6 декабря, разрешен пеший выход на лед Теплого (Лямми) и Псковского озер.
С завтрашнего дня разрешен пеший выход на лед Теплого и Псковского озер.
С завтрашнего дня разрешен пеший выход на лед Теплого и Псковского озер.
Также разрешен пеший выход на лед озер Ванику, Пабра и Крийва. На лед вышеуказанных озер можно выходить лишь пешком и выход на лед на транспортном средстве по-прежнему запрещен.
Из-за неравномерных ледовых условий по-прежнему запрещен выход на лед Чудского озера и озера Паттина как на транспортном средстве, так и пешком.
Также стоит избегать приближения к устью реки Выханду и острову Салусааре ближе чем на 200 метров. В названных местах толщина льда по-прежнему неравномерная и местами может даже представлять из себя опасность.
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