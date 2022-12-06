Кадри Паас: Курсы гражданской обороны должны стать обязательными

Силы обороны, "Кайтселийт", Спасательный департамент и скорая помощь сейчас также проводят учения, но знает ли обычный эстоноземелец, как разумно вести себя в разгар кризиса? Необходимо начать организацию учений по гражданской обороне для всего населения Эстонии, подобных учениям Сил обороны и "Кайтселийта": эвакуация, укрытие, базовые навыки при отключении электричества, воды и тепла. Следует обучать эффективным практическим навыкам. У активных членов "Кайтселийта" есть эти знания, а также необходимое снаряжение и припасы дома, но большинство людей не состоят в "Кайтселийте".

Специально для жителей многоквартирных домов необходимо пошагово разъяснить, что делать в случае длительного отключения электроэнергии, когда в доме больше нет ни воды, ни тепла; как и на чем готовить, если нет дровяной печи, газа и электричества; как пользоваться унитазом или как не замерзнуть в быстро остывающем железобетонном доме.

Какое базовое снаряжение необходимо иметь, чтобы чувствовать себя более или менее смело, даже когда становится темно и холодно. Тут много мелочей, и даже без войны эти знания пригодились бы.