Опыт Украины учит, что в наших общих интересах необходимо овладеть навыками самостоятельно справляться в случае отсутствия электричества, воды и тепла в течение нескольких часов и дней. Но отключение электричества в Эстонии не требует войны, достаточно сильного шторма, пронесшегося по стране.
Кадри Паас: Курсы гражданской обороны должны стать обязательными
Силы обороны, "Кайтселийт", Спасательный департамент и скорая помощь сейчас также проводят учения, но знает ли обычный эстоноземелец, как разумно вести себя в разгар кризиса? Необходимо начать организацию учений по гражданской обороне для всего населения Эстонии, подобных учениям Сил обороны и "Кайтселийта": эвакуация, укрытие, базовые навыки при отключении электричества, воды и тепла. Следует обучать эффективным практическим навыкам. У активных членов "Кайтселийта" есть эти знания, а также необходимое снаряжение и припасы дома, но большинство людей не состоят в "Кайтселийте".
Специально для жителей многоквартирных домов необходимо пошагово разъяснить, что делать в случае длительного отключения электроэнергии, когда в доме больше нет ни воды, ни тепла; как и на чем готовить, если нет дровяной печи, газа и электричества; как пользоваться унитазом или как не замерзнуть в быстро остывающем железобетонном доме.
Какое базовое снаряжение необходимо иметь, чтобы чувствовать себя более или менее смело, даже когда становится темно и холодно. Тут много мелочей, и даже без войны эти знания пригодились бы.
Люди постарше точно помнят учения гражданской обороны советских времен, во время которых приходилось прятаться в убежище от так называемой ядерной атаки злых американцев. Украинцы уже в начале войны могли хотя бы рассчитывать на свою ПВО, которая имела недостатки, но все же работала более-менее исправно и еще совершенствовалась, а вот ракетного купола у нас в Эстонии еще какое-то время не будет. Если министр обороны Ханно Певкур сдержит свое слово, то даже после покупки двух батарей ПВО средней дальности большая часть неба и населения Эстонии останется незащищенной от ракетного удара.
"Необходимо начать организацию учений по гражданской обороне для всего населения Эстонии, подобных учениям Сил обороны и "Кайтселийта": эвакуация, укрытие, базовые навыки при отключении электричества, воды и тепла. Следует обучать эффективным практическим навыкам".
Кадри Паас, эксперт по внутренней безопасности, "Эстония 200"
Поэтому научимся сами справляться. Для изучения и практического применения различных аспектов гражданской обороны необходимо проводить содержательные и регулярные учения. Должны ли они быть добровольными или обязательными? Если провести параллель со сферой образования, то основное образование в Эстонии является обязательным. С учетом того, что и на курсах по гражданской обороне также приобретаются базовые знания и навыки, они тоже могли бы быть обязательными.
Долг гражданина - быть верным конституционному строю и защищать независимость Эстонии. В отсутствие других средств каждый гражданин Эстонии имеет право сам оказать сопротивление насильственному изменению конституционного строя.
Это принцип тотальной защиты, т.е. важен каждый. Однако для того, чтобы наш гражданин не был убит при самоинициативном сопротивлении, а его родственники не умерли от голода и не замерзли в это время, необходимо научить жителей Эстонии, как справляться в самых критических ситуациях.
Эстонские эксперты по (внутренней) безопасности время от времени приводили в пример модель гражданской обороны горной Швейцарии. В случае со Швейцарией это широкая, охватывающая все общество гражданская оборона, действующая как в мирное, так и в военное время. Как и в Эстонии, швейцарская гособорона основана на резервных силах, которые проходят военную подготовку во время срочной воинской службы и призываются в случае необходимости.
Однако в одном Эстония и Швейцария ведут себя совершенно по-разному: Швейцария доверяет своим гражданам, а Эстония - нет. Когда командующий Силами обороны Мартин Херем встретился со своим швейцарским коллегой в апреле прошлого года, ему пришлось констатировать: "Я еще раз убедился, насколько швейцарское государство доверяет своим резервистам, у большинства из которых служебное оружие хранится дома, и они немедленно могут явиться с ним на службу в случае опасности".
Однако эстонское государство не доверяет резервистам держать дома оружие, хотя, с учетом происходящего у нас по соседству, у каждого эстонского резервиста в углу шкафа должен быть вдобавок к "Граду" также один "Джавелин". Так что пространства для развития и обучения достаточно.