Все понимают, а причастные к делу также признают, что действия министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса являются незаконными, однако премьер-министр Кая Каллас разводит руками и заявляет, что ничего не может сделать в этой ситуации.
Яанус Карилайд: Действия министра внутренних дел незаконны
Министр финансов Аннели Аккерманн, подпись которой стоит на списке предложений о поправках к госбюджету, поступившем от правительства республики, констатирует, что председатель соцдемов ведет предвыборную кампанию партии на государственные деньги, но и у нее нет полномочий нажать на тормоза. На состоявшемся в понедельник утром заседании специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом государственный контролер Янар Хольм четко заявил, что действия Лаури Ляэнеметса противоречат действующему законодательству и хорошей практике, и призвал Рийгикогу не поддерживать эти предложения о поправках в таком виде.
В довершение всего сам Лаури Ляэнеметс признал, что выделение денег детским садам не укладывается в бюджетную строку МВД, но поскольку его предложения не были поддержаны партнерами по коалиции, он действовал в узкопартийных интересах без мандата партнеров по правительству. Крайне циничное поведение! С таким же успехом Министерство обороны могло бы заняться внеочередным повышением пенсий, а Министерство по делам сельской жизни - приобретением ПВО.
Уважаемый министр внутренних дел, в административной сфере вашего министерства достаточно проблем, на которых следует сосредоточиться. Генеральный директор PPA Эльмар Вахер сказал, что повышение зарплат полицейским недостаточное, по словам руководителя Спасательного департамента Куно Таммеару, спасатель со своим доходом не может получить кредит в банке на покупку дома, восточная граница и пограничники нуждаются в дополнительном внимании, также необходимо упорядочить спасательные команды.