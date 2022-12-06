Яанус Карилайд: Действия министра внутренних дел незаконны

Министр финансов Аннели Аккерманн, подпись которой стоит на списке предложений о поправках к госбюджету, поступившем от правительства республики, констатирует, что председатель соцдемов ведет предвыборную кампанию партии на государственные деньги, но и у нее нет полномочий нажать на тормоза. На состоявшемся в понедельник утром заседании специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом государственный контролер Янар Хольм четко заявил, что действия Лаури Ляэнеметса противоречат действующему законодательству и хорошей практике, и призвал Рийгикогу не поддерживать эти предложения о поправках в таком виде.

В довершение всего сам Лаури Ляэнеметс признал, что выделение денег детским садам не укладывается в бюджетную строку МВД, но поскольку его предложения не были поддержаны партнерами по коалиции, он действовал в узкопартийных интересах без мандата партнеров по правительству. Крайне циничное поведение! С таким же успехом Министерство обороны могло бы заняться внеочередным повышением пенсий, а Министерство по делам сельской жизни - приобретением ПВО.