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Финансовая комиссия Рийгикогу вычеркнула предложения Репинского и Стальнухина касательно крышевых денег

Северное побережье
Финансовая комиссия Рийгикогу вычеркнула предложения Репинского и Стальнухина касательно крышевых денег
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Финансовая комиссия не посчитала уместным предложение Мартина Репинского поддержать при распределении крышевых денег в размере 25000 евро расположенную в Йыхви православную церковь Московского патриархата.
Финансовая комиссия не посчитала уместным предложение Мартина Репинского поддержать при распределении крышевых денег в размере 25000 евро расположенную в Йыхви православную церковь Московского патриархата. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Финансовая комиссия Рийгикогу признала неподходящими предложения выбранных от Ида-Вирумаа членов парламента Мартина Репинского и Михаила Стальнухина о выделении крышевых денег.

Репинский хотел направить 25000 евро Йыхвискому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата. Стальнухин хотел выделить 5000 евро НКО "Память", прославившемуся летом в качестве противника переноса нарвского красного танка.

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что эти предложения нельзя поддержать из-за неприемлемости их сущности, и решил исключить их из списка. Предложения Репинского и Стальнухина поступили через Центристскую партию, поскольку они баллотировались по ее списку, но на сегодня ни один из них членом этой партии не является.

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