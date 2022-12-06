Финансовая комиссия Рийгикогу вычеркнула предложения Репинского и Стальнухина касательно крышевых денег

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что эти предложения нельзя поддержать из-за неприемлемости их сущности, и решил исключить их из списка. Предложения Репинского и Стальнухина поступили через Центристскую партию, поскольку они баллотировались по ее списку, но на сегодня ни один из них членом этой партии не является.