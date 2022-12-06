Финансовая комиссия Рийгикогу признала неподходящими предложения выбранных от Ида-Вирумаа членов парламента Мартина Репинского и Михаила Стальнухина о выделении крышевых денег.
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Финансовая комиссия Рийгикогу вычеркнула предложения Репинского и Стальнухина касательно крышевых денег
Финансовая комиссия Рийгикогу вычеркнула предложения Репинского и Стальнухина касательно крышевых денег
Репинский хотел направить 25000 евро Йыхвискому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата. Стальнухин хотел выделить 5000 евро НКО "Память", прославившемуся летом в качестве противника переноса нарвского красного танка.