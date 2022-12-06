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Йыхвискому "Фениксу" не удается восстать из пепла

Эрик Гамзеев
, журналист
Йыхвискому "Фениксу" не удается восстать из пепла
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В нынешнем сезоне йыхвиский "Phoenix" сумел переломить несколько равных игр в свою пользу, но теперь последовали уже три крупных поражения подряд.
В нынешнем сезоне йыхвиский "Phoenix" сумел переломить несколько равных игр в свою пользу, но теперь последовали уже три крупных поражения подряд. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиский "Phoenix", хорошо начавший свой первый сезон в более сильной лиге чемпионата Эстонии по мини-футболу, сейчас оказался на волне крупных поражений.

После разгромного поражения от таллиннского "Cosmos" со счетом 0:15 йыхвиская команда также не очень хорошо себя показала в следующих турах. В среду Йыхви не смог забить ни одного гола во второй игре подряд и был вынужден смириться с поражением 0:6 от арукюлаского "Radius". В субботу последовало поражение от виймсиского "Smsraha" со счетом 3:10.

В этой встрече Елисею Захарову удалось забить гол за Йыхви только в начале второго тайма, когда Виймси уже вел в счете 4:0. Позже дважды забил и Александр Дубыкин.

Хотя по сравнению с обычным футболом, в мини-футболе мяч часто попадает в ворота, голевая засуха "Phoenix" длилась две с половиной игры. Разница мячей в последних трех играх составляет удручающие 3:31.

Йыхвиский "Phoenix" находится сейчас на восьмом месте среди десяти команд.

Силламяэский "NPM Silmet" в этом году показал себя намного лучше, первое поражение он потерпел только в минувшие выходные, уступив лидеру - таллиннскому "Cosmos" - со счетом 2:6. Силламяэ на данный момент занимает третье место в лиге.

Занимающий пятую строчку турнирной таблицы "Narva United" в последнем туре проиграл тартускому "Ravens" со счетом 4:6.

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