ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему безработица в Ида-Вирумаа достигла самого высокого за последний год уровня?

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице АННЕКИ ТЕЭЛАХК:

- Безработные добавляются потихоньку из разных областей деятельности. Больших сокращений, к счастью, сейчас не было. Правда, "REPO Vabrikud" в Пюсси нынешней осенью обанкротился, но интерес к найму его работников был довольно велик, и, вероятно, большинство из них найдут новое рабочее место.

Уровень безработицы повысился также из-за прибывших в Ида-Вирумаа украинских военных беженцев. Но в то же время большая часть из них нашли здесь также рабочее место.