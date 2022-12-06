Уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос до 11,5 процента и количество безработных приближается к семи тысячам. В последний раз этот показатель был таким высоким более года назад в конце августа 2021 года. Средний уровень безработицы в Эстонии сейчас 7,8 процента. Среди уездов ближе всего к Ида-Вирумаа по уровню безработицы Валгамаа, где этот показатель равен 10,7 процента.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему безработица в Ида-Вирумаа достигла самого высокого за последний год уровня?
Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице АННЕКИ ТЕЭЛАХК:
- Безработные добавляются потихоньку из разных областей деятельности. Больших сокращений, к счастью, сейчас не было. Правда, "REPO Vabrikud" в Пюсси нынешней осенью обанкротился, но интерес к найму его работников был довольно велик, и, вероятно, большинство из них найдут новое рабочее место.
Уровень безработицы повысился также из-за прибывших в Ида-Вирумаа украинских военных беженцев. Но в то же время большая часть из них нашли здесь также рабочее место.
Проблемой нашего региона является большое количество людей, не желающих принимать ни одно из рабочих мест. У нас, конечно, высокая безработица, но в то же время есть около пятисот предложений о работе, что больше, чем во многих других уездах.