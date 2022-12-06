Документальный спектакль Юлии Ауг, основанный на воспоминаниях старожилов Нарвы, ищет ответы на вопросы, которые десятилетиями не дают покоя: кто и зачем разрушил исторический город и как вернуть прерванную войной историческую память? Премьера в Нарве состоялась 2 декабря на сцене "Vaba Lava" и вызвала у зрителей разные мнения.