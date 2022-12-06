Создатели фэнтезийного фильма Ильмара Раага "Erik Kivisüda" ("Эрик Каменное Сердце") встретятся с йыхвиской кинопубликой в среду, 7 декабря. Идавирусцы сыграли важную роль в создании фильма.
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Создатели фэнтезийного фильма "Эрик Каменное Сердце" приедут на премьеру в Йыхви
Создатели фэнтезийного фильма "Эрик Каменное Сердце" приедут на премьеру в Йыхви
Специальный сеанс во втором зале йыхвиского кинотеатра "Apollo" начнется в среду в 18.00. На месте обещали быть режиссер Ильмар Рааг, продюсер Рийна Сильдос и одна из главных героинь Флорин Гуссак (Мария).