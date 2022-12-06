Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Создатели фэнтезийного фильма "Эрик Каменное Сердце" приедут на премьеру в Йыхви

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Создатели фэнтезийного фильма "Эрик Каменное Сердце" приедут на премьеру в Йыхви
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Главные герои фильма на пляже Тойла.
Главные герои фильма на пляже Тойла. Фото: Erakogu

Создатели фэнтезийного фильма Ильмара Раага "Erik Kivisüda" ("Эрик Каменное Сердце") встретятся с йыхвиской кинопубликой в среду, 7 декабря. Идавирусцы сыграли важную роль в создании фильма.

Специальный сеанс во втором зале йыхвиского кинотеатра "Apollo" начнется в среду в 18.00. На месте обещали быть режиссер Ильмар Рааг, продюсер Рийна Сильдос и одна из главных героинь Флорин Гуссак (Мария).

Расширенная съемочная группа находилась в Ида-Вирумаа и летом 2020 года, когда съемки проходили в Тойласком порту и на пляже, где для этой цели были построены новый лодочный мост, сарай и ворота. Во время съемок было использовано небывало много спецэффектов. В фэнтезийном фильме трюки начинают делать даже камни на тойласком пляже.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх