Создатели фэнтезийного фильма "Эрик Каменное Сердце" приедут на премьеру в Йыхви

Специальный сеанс во втором зале йыхвиского кинотеатра "Apollo" начнется в среду в 18.00. На месте обещали быть режиссер Ильмар Рааг, продюсер Рийна Сильдос и одна из главных героинь Флорин Гуссак (Мария).

Расширенная съемочная группа находилась в Ида-Вирумаа и летом 2020 года, когда съемки проходили в Тойласком порту и на пляже, где для этой цели были построены новый лодочный мост, сарай и ворота. Во время съемок было использовано небывало много спецэффектов. В фэнтезийном фильме трюки начинают делать даже камни на тойласком пляже.