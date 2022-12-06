ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Продолжение танковой саги

Как и следовало предполагать, страсти, разгоревшиеся вокруг нарвского танка, оказались пока самыми сильными из сопутствовавших снятию красных памятников. Вероятно, государство учло также, что сам по себе вывоз танка не означает, что это место не будут по-прежнему делать культовым для почитания СССР и его армии. Так и получилось. На место, где стоял танк, люди до сих пор приезжают возложить цветы и зажечь свечи.

Однако в понедельник из Министерства внутренних дел поступило сообщение, что бывшее место танка прекрасно подходит для установки новой пограничной системы мониторинга и для этого просят у Нарвы данный участок. Наверное, на берегу реки Нарва нашлись бы и другие подходящие земельные участки, где установить мониторинговые установки, но ясно, что государство хочет ликвидировать таким образом даже саму возможность посещения этого места и проведения там каких-либо церемоний.