По данным Департамента статистики, в третьем квартале этого года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было 13 190 вакантных должностей, что на 15% больше, чем в это же время годом ранее. По инициативе работодателя были уволены более 5000 работников.
В третьем квартале вакантных должностей было больше, чем год назад
Общее число как вакантных, так и занятых должностей составило 635 663, из них наибольшая часть - вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (2140), в образовании (2055), а также в государственном управлении и обороне (1522).
По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, уровень вакансий в третьем квартале текущего года составил 2,1% от общего числа должностей. Из всех вакансий 38% было в публичном секторе. «Самой высокой доля вакантных должностей была в финансовой и страховой деятельности, а также в государственном управлении и обороне, и самой низкой - в сфере горнодобывающей промышленности», - сказал Таркиайнен.
Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (80%), в том числе в Таллинне (70%), далее следуют Тартуский (5,3%) и Пярнуский (4%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Хийуском уездах, а самой низкой - в Саареском и Валгаском уездах.
В третьем квартале на работу было принято 63 634 человека и уволено 67 187 человек. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), увеличился по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 1%. «По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также образования. По инициативе работодателя уволены 5539 работников, или 8% от общего количества уволенных», - добавил Таркиайнен.