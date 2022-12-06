В третьем квартале вакантных должностей было больше, чем год назад

Общее число как вакантных, так и занятых должностей составило 635 663, из них наибольшая часть - вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (2140), в образовании (2055), а также в государственном управлении и обороне (1522).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, уровень вакансий в третьем квартале текущего года составил 2,1% от общего числа должностей. Из всех вакансий 38% было в публичном секторе. «Самой высокой доля вакантных должностей была в финансовой и страховой деятельности, а также в государственном управлении и обороне, и самой низкой - в сфере горнодобывающей промышленности», - сказал Таркиайнен.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (80%), в том числе в Таллинне (70%), далее следуют Тартуский (5,3%) и Пярнуский (4%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Хийуском уездах, а самой низкой - в Саареском и Валгаском уездах.