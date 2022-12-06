Правовая комиссия поддерживает изменения в законе, способствующие реинтеграции заключенных

По словам председателя правовой комиссии Хельо Пикхоф, с учетом развития общества целесообразно переходить на цифровое управление и в тюрьмах, а также расширять возможности заключенных для деятельности, помогающей им вернуться в общество.

"Законопроект позволяет заключенным больше пользоваться интернетом, но по-прежнему в ограниченном объеме. Заключенным открытых тюрем и во время краткосрочных поездок также разрешается пользоваться мобильными телефонами с предварительными настройками и ограничениями. Законопроект также позволяет заключенным проводить больше краткосрочных встреч, например, посредством видеомоста", - сказала она.

По словам заместителя председателя комиссии Марека Юргенсона, законопроект сокращает срок максимального одиночного заключения, чтобы привести правовые нормы в соответствие с международными рекомендациями.

Законопроект также предусматривает, что между двумя приговорами к одиночному заключению должен быть разумный срок - не менее двух дней.