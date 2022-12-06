Правовая комиссия Рийгикогу приняла решение направить на первое чтение законопроект, целью которого, в числе прочего, является обеспечение возможности перехода на цифровое управление в тюрьмах и расширение возможностей заключенных в использовании технологий.
Правовая комиссия поддерживает изменения в законе, способствующие реинтеграции заключенных
По словам председателя правовой комиссии Хельо Пикхоф, с учетом развития общества целесообразно переходить на цифровое управление и в тюрьмах, а также расширять возможности заключенных для деятельности, помогающей им вернуться в общество.
"Законопроект позволяет заключенным больше пользоваться интернетом, но по-прежнему в ограниченном объеме. Заключенным открытых тюрем и во время краткосрочных поездок также разрешается пользоваться мобильными телефонами с предварительными настройками и ограничениями. Законопроект также позволяет заключенным проводить больше краткосрочных встреч, например, посредством видеомоста", - сказала она.
По словам заместителя председателя комиссии Марека Юргенсона, законопроект сокращает срок максимального одиночного заключения, чтобы привести правовые нормы в соответствие с международными рекомендациями.
Законопроект также предусматривает, что между двумя приговорами к одиночному заключению должен быть разумный срок - не менее двух дней.
В связи с расширением права на использование интернета было сказано, что заключенные могут продолжать посещать ограниченное количество сайтов, но цель состоит в том, чтобы они могли получить доступ, например, к своим цифровым файлам.