Часть бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования будут закрыты в эти четверг и пятницу.

Пярнуское бюро обслуживания закрыто 8 декабря, отделения в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере и Таллинне не будут работать 9 декабря.

Со своими вопросами в Департамент социального страхования можно обращаться в среде самообслуживания, а также по почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee<mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee> или по инфотелефону 612 1360.