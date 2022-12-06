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Часть бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования будут закрыты в эти четверг и пятницу

Эрик Калда
Часть бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования будут закрыты в эти четверг и пятницу
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Бюро обслуживания в Кохтла-Ярве.
Бюро обслуживания в Кохтла-Ярве. Фото: Пеэтер Лиллевяли, Põhjarannik и Михаил Трибой

Часть бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования будут закрыты в эти четверг и пятницу.

Пярнуское бюро обслуживания закрыто 8 декабря, отделения в Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере и Таллинне не будут работать 9 декабря.

Со своими вопросами в Департамент социального страхования можно обращаться в среде самообслуживания, а также по почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee<mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee> или по инфотелефону 612 1360.

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