Вирве Осила дописала найденные на дне ящика стола незаконченные стихи

- Я не скажу, что стала писать именно из-за разгоревшейся в феврале войны. Но та боль, что шла изнутри, подтолкнула во мне и что-то другое. Перо опять побежало, - сказала она, даже удивляясь, что в итоге получилась книга на 138 страниц.