Свежеизданная книга Вирве Осила "Noppeid", по словам автора, является особенной в том смысле, что после выхода предыдущего, 23-го сборника она подумала, что больше писать не будет. Однако вышло иначе.
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Вирве Осила дописала найденные на дне ящика стола незаконченные стихи
Вирве Осила дописала найденные на дне ящика стола незаконченные стихи
- Я не скажу, что стала писать именно из-за разгоревшейся в феврале войны. Но та боль, что шла изнутри, подтолкнула во мне и что-то другое. Перо опять побежало, - сказала она, даже удивляясь, что в итоге получилась книга на 138 страниц.
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