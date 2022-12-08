Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Вирве Осила дописала найденные на дне ящика стола незаконченные стихи

Эрик Гамзеев
, журналист
Вирве Осила дописала найденные на дне ящика стола незаконченные стихи
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вирве Осила.
Вирве Осила. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Свежеизданная книга Вирве Осила "Noppeid", по словам автора, является особенной в том смысле, что после выхода предыдущего, 23-го сборника она подумала, что больше писать не будет. Однако вышло иначе.

- Я не скажу, что стала писать именно из-за разгоревшейся в феврале войны. Но та боль, что шла изнутри, подтолкнула во мне и что-то другое. Перо опять побежало, - сказала она, даже удивляясь, что в итоге получилась книга на 138 страниц.

Новая книга Вирве Осила носит название "Noppeid".
Новая книга Вирве Осила носит название "Noppeid". Фото: Repro
Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх