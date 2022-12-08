Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Новогодние приключения в Пузырляндии

Ирина Кивисельг
, журналист
Новогодние приключения в Пузырляндии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Like Production Europe.
Like Production Europe. Фото: Like Production Europe

Артисты "Like Production Europe" из Польши вновь приезжают в Ида-Вирумаа с новым оригинальным шоу: в среду, 14 декабря в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в четверг, 15 декабря в 18.00 в нарвском концертном доме "Женева" состоится спектакль "Новогодние приключения в Пузырляндии". Стоимость билетов - от 16 до 20 евро.

На этот раз артисты "Like Production Europe" отправят ребят в Пузырляндию, где в лаборатории самого известного мыльного изобретателя и выдумщика Пузырика кипит работа над формулой самого-самого красивого мыльного пузыря счастья!

Пузырику помогают его верные друзья: Мылочка - отличница мыльного образования, Фея Волшебновна - мудрая учительница мыльно-пузырной школы, Академик Чудик - пузырный ученый и великий мыльный мудрец. Новогоднее мыльное приключение заставит маленьких зрителей отгадывать пузырные загадки, помогать Мылочке и Пузырику весельем и аплодисментами сразиться с Магистром Надувателем и превратить все его дразнительные и страдательные пузыри в смеятельные! Спектакль идет на русском языке.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх