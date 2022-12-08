Артисты "Like Production Europe" из Польши вновь приезжают в Ида-Вирумаа с новым оригинальным шоу: в среду, 14 декабря в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в четверг, 15 декабря в 18.00 в нарвском концертном доме "Женева" состоится спектакль "Новогодние приключения в Пузырляндии". Стоимость билетов - от 16 до 20 евро.
Новогодние приключения в Пузырляндии
Новогодние приключения в Пузырляндии
На этот раз артисты "Like Production Europe" отправят ребят в Пузырляндию, где в лаборатории самого известного мыльного изобретателя и выдумщика Пузырика кипит работа над формулой самого-самого красивого мыльного пузыря счастья!
Пузырику помогают его верные друзья: Мылочка - отличница мыльного образования, Фея Волшебновна - мудрая учительница мыльно-пузырной школы, Академик Чудик - пузырный ученый и великий мыльный мудрец. Новогоднее мыльное приключение заставит маленьких зрителей отгадывать пузырные загадки, помогать Мылочке и Пузырику весельем и аплодисментами сразиться с Магистром Надувателем и превратить все его дразнительные и страдательные пузыри в смеятельные! Спектакль идет на русском языке.
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