Артисты "Like Production Europe" из Польши вновь приезжают в Ида-Вирумаа с новым оригинальным шоу: в среду, 14 декабря в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в четверг, 15 декабря в 18.00 в нарвском концертном доме "Женева" состоится спектакль "Новогодние приключения в Пузырляндии". Стоимость билетов - от 16 до 20 евро.