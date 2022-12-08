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Из кошелька ида-вируских крупных мероприятий больше всего денег досталось культуре

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Из кошелька ида-вируских крупных мероприятий больше всего денег досталось культуре
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На мероприятии "Вечерняя красота в Оруском парке" вокруг порхали похожие на фей существа. Мероприятие, собирающее вместе музыку и изобразительное искусство, состоится также будущим летом.
На мероприятии "Вечерняя красота в Оруском парке" вокруг порхали похожие на фей существа. Мероприятие, собирающее вместе музыку и изобразительное искусство, состоится также будущим летом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Фонд интеграции решил поддержать восемь развивающих предпринимательство в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий суммой примерно в 170000 евро.

В сфере культуры самое большое пособие - 25000 евро - получил спортивно-культурный центр Тойлаской волости, чтобы провести мероприятие "Õhtu ilu Oru pargis" ("Вечерняя красота в Оруском парке").

Первый раз мероприятие проводилось 19 августа, тогда публика могла до самой полуночи наслаждаться в разных уголках парка световыми инсталляциями, концертами и поэзией.

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