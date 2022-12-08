Фонд интеграции решил поддержать восемь развивающих предпринимательство в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий суммой примерно в 170000 евро.
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Из кошелька ида-вируских крупных мероприятий больше всего денег досталось культуре
Из кошелька ида-вируских крупных мероприятий больше всего денег досталось культуре
В сфере культуры самое большое пособие - 25000 евро - получил спортивно-культурный центр Тойлаской волости, чтобы провести мероприятие "Õhtu ilu Oru pargis" ("Вечерняя красота в Оруском парке").