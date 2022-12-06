Рийгикогу поддержал идею ускорить вступление в силу языковых требований к педагогам

Более чем шестичасовое обсуждение и голосование поправок закончилось предсказуемо - все предложения оппозиционной Центристской фракции были отвергнуты. Точнее говоря, одно из них все-таки одобрили - из проекта устранен пункт, позволявший наказывать плохо владеющих государственным языком педагогов залоговым штрафом на сумму до 9600 евро, передает "Актуальная камера".

"Будем откровенны: истинной целью этих поправок было не допустить перевода школ на эстонский язык обучения. Поскольку центристы желают, чтобы все оставалось так, как есть, для нас такие предложения были неприемлемы", - сказала Сигне Киви (Партия реформ).

Зато комиссия, а вслед за ней и большой состав парламента поддержали идею ускорить вступление в силу языковых требований к педагогам - от директоров образовательных учреждений категорию С1 будут требовать уже с сентября следующего года, от всех остальных учителей - с сентября 2024 года.

Представители трех правящих партий, а также EKRE в своих выступлениях уверяли, что реформа русских школ неизбежна и всё общество давно её ожидает.

"Мы поддерживаем этот переход и то, чтобы все наши дети по крайней мере к 2032 году учились на эстонском языке. Просто нужно ставить цели и к ним двигаться, и по мере движения решать те проблемы, которые на этом пути возникают", - считает Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия).

Аргументы центристов, например, о том, что у нас нет сотен и тысяч людей, которые мечтают работать в русской школе на эстонском языке, впечатления на их оппонентов не произвели.