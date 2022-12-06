Из-за снегопада в среду ожидаются сложные дорожные условия

В ночь на среду на островах и западном побережье ожидается гололедица, возможен ледяной дождь. Рано утром с юга страны распространится зона плотных снегопадов. За день выпадет ориентировочно до 10-15 см снега. Ветер юго-восточный порывами до 10-14 м/с, с метелью, сообщает rus.postimees.

Все фирмы по дорожному обслуживанию делают все возможное, на дороги выведена вся техника, но на уборку снега на всех дорогах потребуется время.

Транспортный департамент советует в нынешних погодных условиях отказаться от поездки. Если поездку невозможно отложить, водителю следует быть крайне осторожным и придерживаться соответствующего условиям стиля вождения.

Транспортный департамент рекомендует учитывать, что зимние дорожные условия переменчивы и при планировании поездки следует запастись временем, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Максимальная разрешенная скорость ни в коем случае не подходит при метели, снежных валах и скользких дорогах.