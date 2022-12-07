Ср, 7.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Более всего на рост цен влияет стоимость продуктов питания

Эрик Калда
Более всего на рост цен влияет стоимость продуктов питания
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В сравнении с октябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания.
В сравнении с октябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания. Фото: Пеэтер Лиллевяли

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре повысился по сравнению с октябрем на 0,9% и по сравнению с ноябрем прошлого года - на 21,3%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 20,1% и услуги - на 23,5%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, - от общего повышения индекса каждое из них составило чуть более 30%. «Твердое топливо было дороже на 110,9%, поступившее в дома электричество - на 72,6%, тепловая энергия (отопление) - на 62,3% и газ - на 18,9%».

Из продуктов питания в сравнении с ноябрем прошлого года более всего подорожал сахар (104,2%). Мука и крупы подорожали на 74,9%, яйца - на 59,6%, прочие масла - на 53,7% и соусы - на 52,6%. «Бензин был дороже на 18% и дизельное топливо - на 40,8%», - добавила Трасанов.

В сравнении с октябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило три пятых от общего повышения цен, а изменения цен, связанные с жильем, составили еще одну пятую.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх