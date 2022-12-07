Более всего на рост цен влияет стоимость продуктов питания

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, - от общего повышения индекса каждое из них составило чуть более 30%. «Твердое топливо было дороже на 110,9%, поступившее в дома электричество - на 72,6%, тепловая энергия (отопление) - на 62,3% и газ - на 18,9%».

Из продуктов питания в сравнении с ноябрем прошлого года более всего подорожал сахар (104,2%). Мука и крупы подорожали на 74,9%, яйца - на 59,6%, прочие масла - на 53,7% и соусы - на 52,6%. «Бензин был дороже на 18% и дизельное топливо - на 40,8%», - добавила Трасанов.