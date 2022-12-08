В Кохтла-Ярве снесут два дома-монстра

Сейчас составляют схемы временной реорганизации движения в районе объектов, непосредственно к сносу должны приступить в начале следующей недели. По договору строители должны выполнить работы за 48 дней с момента подписания договора. Задача - не только разрушить и убрать останки зданий, но также провести озеленение участков. Зимой это невозможно, поэтому эту часть работ перенесут на весну.

По мнению вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, хорошо, что работы производятся зимой - меньше шума и пыли, а значит, беспокойства окружающим домам. "В Ярвеской части есть и другие бесперспективные объекты, но дом на Вахтра, 10 выбрали потому, что вблизи строится новая Кесклиннаская школа и хочется, чтобы не только улица выглядела красивее, но и заброшенные дома по дороге к школе не представляли опасности", - объяснил он.