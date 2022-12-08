К концу года исчезнут с лица Кохтла-Ярве два многоквартирных дома - на улице Тууле, 7 и Вахтра, 10. Конкурс на проведение работ по их сносу выиграла кивиылиская фирма "Formet Grupp" с ценовым предложением 98280 евро (с НСО). Все расходы покроет государство, так как Кохтла-Ярве участвует в пилотном проекте Министерства финансов, поддерживающем снос бесперспективных домов в Кивиыли, Кохтла-Ярве и Валга.
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В Кохтла-Ярве снесут два дома-монстра
В Кохтла-Ярве снесут два дома-монстра
Сейчас составляют схемы временной реорганизации движения в районе объектов, непосредственно к сносу должны приступить в начале следующей недели. По договору строители должны выполнить работы за 48 дней с момента подписания договора. Задача - не только разрушить и убрать останки зданий, но также провести озеленение участков. Зимой это невозможно, поэтому эту часть работ перенесут на весну.