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В Кохтла-Ярве снесут два дома-монстра

Ирина Кивисельг
, журналист
В Кохтла-Ярве снесут два дома-монстра
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В доме на Вахтра, 10 еще недавно были жильцы, но их переселили, а бесперспективное здание скоро снесут.
В доме на Вахтра, 10 еще недавно были жильцы, но их переселили, а бесперспективное здание скоро снесут. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

К концу года исчезнут с лица Кохтла-Ярве два многоквартирных дома - на улице Тууле, 7 и Вахтра, 10. Конкурс на проведение работ по их сносу выиграла кивиылиская фирма "Formet Grupp" с ценовым предложением 98280 евро (с НСО). Все расходы покроет государство, так как Кохтла-Ярве участвует в пилотном проекте Министерства финансов, поддерживающем снос бесперспективных домов в Кивиыли, Кохтла-Ярве и Валга.

Сейчас составляют схемы временной реорганизации движения в районе объектов, непосредственно к сносу должны приступить в начале следующей недели. По договору строители должны выполнить работы за 48 дней с момента подписания договора. Задача - не только разрушить и убрать останки зданий, но также провести озеленение участков. Зимой это невозможно, поэтому эту часть работ перенесут на весну.

По мнению вице-мэра по хозяйственным вопросам Виталия Бородина, хорошо, что работы производятся зимой - меньше шума и пыли, а значит, беспокойства окружающим домам. "В Ярвеской части есть и другие бесперспективные объекты, но дом на Вахтра, 10 выбрали потому, что вблизи строится новая Кесклиннаская школа и хочется, чтобы не только улица выглядела красивее, но и заброшенные дома по дороге к школе не представляли опасности", - объяснил он.

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