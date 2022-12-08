С этого года уход за дорогами и улицами Йыхвиской волости осуществляют новые предприятия: городские автодороги обслуживает ТОО "Jõhvi KEK", городские тротуары и волостные автодороги - "Roadwest".
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как новые предприятия справляются с очисткой дорог Йыхви от снега?
Специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам АЙВО ТАММ:
- В части автомобильных дорог я бы поставил четверку, а за тротуары - тройку с минусом. У оператора пешеходных дорог вышел из строя небольшой трактор, поэтому они не успели вовремя расчистить все дороги. Сейчас они получили подменный трактор, и ситуация должна разрешиться.
Пока серьезных нареканий ко мне не поступало, но впереди более тяжелые времена. К концу недели может выпасть до 30 сантиметров снега. Надеюсь, дорожники к этому готовы.
Однако во вторник днем возникла неприятная ситуация на виадуке, который является государственной дорогой и обслуживание которого организует Департамент транспорта. Там проезжая часть стала скользкой, и более крупные автомобили не могли подняться до конца и временно перекрыли движение.