"Untsakad" и "Mandoterror" дадут совместный концерт в шахтном музее

- Идея разделить сцену с "Untsakad" на самом деле очень логична, с учетом того, что в этой группе играет мой первый учитель игры на инструменте и первопроходец [директор Кивиылиской школы искусств] Яанус Пылдер. Помимо него, в ансамбле также мой нынешний работодатель Ильмар Калд, - объяснил вокалист и гитарист "Mandoterror" Кристьян Куусмик.

- Но настоящая причина в том, что мало бендов, которые могут с первого аккорда заставить любую аудиторию и любого человека просто хорошо себя чувствовать, - добавил он.

Место, где встретятся гармоники, мандолины, рок и фолк, тоже особенное - новый зал для конференций и торжеств шахтного музея. Концертное впечатление можно совместить с путешествием под землю.

Концертом в шахтном музее фольклорная группа "Untsakad" отметит свое 30-летие, а "Mandoterror" представит свой дебютный альбом "Kodumaa laantes". "Этим туром мы переворачиваем страницу и начинаем готовить новый альбом", - сказал Кристьян Куусмик.