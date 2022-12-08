Новый мэр Кохтла-Ярве избран неделю назад, столь же долго исполняет свои обязанности и новое руководство горсобрания. Мэр активно занимается формированием нового горуправления и, вероятно, довольно скоро сможет представить свою команду горсобранию.
Хендрик Агур: Очернение не сделает город Кохтла-Ярве лучше
И все это для того, чтобы новое дыхание, обновляющееся руководство и современный образ мышления в управлении городом смогли вывести Кохтла-Ярве из вакуума власти, кризиса управления и глубокого ущерба имиджу, от которых страдает город.
Когда в демократическом обществе выбирают ведущих фигур местного самоуправления, то одной из главных основ демократического подхода является то, что решение принимается большинством. Есть возможность выдвигать кандидатов и быть избранным. Результатом выборов руководителей по такому методу поневоле является то, что кто-то побеждает, а кто-то, так сказать, проигрывает. Победитель берет на себя ответственность, а проигравший должен уметь проигрывать достойно.
К сожалению, в Кохтла-Ярве мы такого не видим. Я признателен социал-демократам и Центристской партии Эстонии в Кохтла-Ярве за то, что на выборах мэра и руководства горсобрания они выдвинули своих сильных кандидатов. Искренне скажу, что это было правильно и произвело впечатление. Сильные кандидаты на достойные должности.
Разочарование и фрустрация оказавшегося невыбранным кандидата в председатели горсобрания Эдуарда Одинца оказались настолько велики, что лавине порочащих постов, заявлений и обвинений не видать конца. Сразу же после выборов он заклеймил кохтла-ярвескую городскую власть как коррупционную коалицию. Прошелся по одежде и недостаточному опыту председателя горсобрания. Каждый имеет право на собственное мнение, однако где-то проходит грань - между этичностью, доброжелательностью и недоброжелательностью, критикой и просто издевкой.
Ни в одном из законов и речи нет о коалиции или обязательстве по ее формированию в местном собрании. Может быть, мы внедряем сейчас в Кохтла-Ярве совершенно новую, современную политическую культуру. Но называть, намекая на членов горсобрания, городских руководителей и депутатов, не получивших обвинения, коррупционной коалицией, это злонамеренно, неуместно и недопустимо.
Все мы знаем, что имидж Кохтла-Ярве в течение последнего года и даже десятилетий был, скорее, плохим или очень плохим. А что это значит? Бизнесмен или инвестор, которые захотели бы создать или расширить здесь свое производство, примут решение в пользу какого-нибудь другого места, а это означает несозданные рабочие места и неполученный налоговый доход. Учитель, взвешивающий приезд в Кохтла-Ярве, выберет другое место - такое, где жизненная среда более дружелюбна и безопасна.
Для того чтобы в Кохтла-Ярве ехали хорошие люди, чтобы жители города могли испытывать радость за свой город, а также создавать здесь дом для своей семьи, надо восстановить веру в развитие города. В то, что здесь живут и работают прогрессивные люди, которые заботятся о своем городе и друг о друге. Одним словом, надо повысить авторитет города.
Это должны делать все. А не поливать публично грязью под влиянием личной обиды. Именно этим последовательно занимается на протяжении последней недели Эдуард Одинец. Почему? Неужели это месть, горечь, что-то еще? Не знаю. Но это печально, ужасающе и постыдно.
"Для того чтобы в Кохтла-Ярве ехали хорошие люди, чтобы жители города могли испытывать радость за свой город, а также создавать здесь дом для своей семьи, надо восстановить веру в развитие города".
Хендрик Агур, председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания
Член горсобрания Валерий Корб уже третий год подряд увлеченно и подобно заевшей граммофонной пластинке дискредитирует, порочит и унижает в СМИ меня как директора госгимназии. На прошлой неделе снова - хотя между ролью председателя горсобрания и школьного руководителя нет линейной зависимости. Он опять попрекал тем, что из 300 учебных мест в госгимназии заполнена только половина и в то же время кохтла-ярвеские школьники ездят в Силламяэ, Йыхви, Маарду, Таллинн и т.д. Обратили внимание? Туда, где можно учиться на русском языке, либо полностью, либо частично (кстати, в Йыхвиской гимназии обучение в этом учебном году последний год происходит частично на русском; Силламяэскую гимназию, где практически продолжилось русскоязычное обучение, национализируют и там тоже должны произойти резкие изменения).
Господин Корб, да, в гимназии с чисто эстонским языком обучения действительно трудно справляться на эстонском, если в местной основной школе не был усвоен государственный язык на требуемом уровне. Именно это должно бы побудить вас взглянуть на себя - как многолетнего городского руководителя: почему в течение тридцати лет городские школы не давали образование на предусмотренном государством уровне? Хотя и декларировалось, что у нас все в порядке. Не в порядке!
По результатам теста PISA, уровень ида-вирумааских школ и в особенности школ с русским языком обучения (в том числе кохтла-ярвеских) по сравнению со школами остальной Эстонии потрясающе низок. Наши учащиеся со своими знаниями на год отстают от ровесников в остальной Эстонии. Нет, образование у нас не в порядке, и нам надо привести его в порядок! Сделать это я и приехал сюда в Ида-Вирумаа вместе со своей командой.
У города Кохтла-Ярве имеются больше надежды и возможности получить профессиональное и хорошо мотивированное горуправление с мыслящими современно людьми. Все мы должны поддержать и позаботиться об этом, а также внести свой вклад. Если не больший, то хотя бы такой, что не будем чернить и забрасывать грязью людей Кохтла-Ярве, наш город, косвенно каждого из нас. Мы не треплем и не втаптываем в грязь имидж города. Я как председатель горсобрания четко говорю: хватит, стоп, так нельзя!
Давайте идти дальше более едиными, поищем примирения и станем более сдержанными на язык, давая оценки и выражая мнение друг о друге, а также поймем, что слово имеет большую силу. Будем использовать слово умно, доброжелательно и от души желая улучшить положение вещей.
Сделаем же Кохтла-Ярве городом мечты, городом достижений, замечательных людей и прекрасных инициатив! Чтобы здесь не проезжали по трассе мимо туда, где дома, люди и улицы красивее, а чтобы Кохтла-Ярве стал пунктом назначения или по крайней мере местом остановки, чтобы совершать тут прекрасные дела, открыто разговаривать с дружелюбными людьми и привести сюда предприятия, учреждения и семьи.
Обращение Хендрика Агура на заседании горсобрания 5 декабря