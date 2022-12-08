Хендрик Агур: Очернение не сделает город Кохтла-Ярве лучше

Все мы знаем, что имидж Кохтла-Ярве в течение последнего года и даже десятилетий был, скорее, плохим или очень плохим. А что это значит? Бизнесмен или инвестор, которые захотели бы создать или расширить здесь свое производство, примут решение в пользу какого-нибудь другого места, а это означает несозданные рабочие места и неполученный налоговый доход. Учитель, взвешивающий приезд в Кохтла-Ярве, выберет другое место - такое, где жизненная среда более дружелюбна и безопасна.

Для того чтобы в Кохтла-Ярве ехали хорошие люди, чтобы жители города могли испытывать радость за свой город, а также создавать здесь дом для своей семьи, надо восстановить веру в развитие города. В то, что здесь живут и работают прогрессивные люди, которые заботятся о своем городе и друг о друге. Одним словом, надо повысить авторитет города.

Это должны делать все. А не поливать публично грязью под влиянием личной обиды. Именно этим последовательно занимается на протяжении последней недели Эдуард Одинец. Почему? Неужели это месть, горечь, что-то еще? Не знаю. Но это печально, ужасающе и постыдно.

"Для того чтобы в Кохтла-Ярве ехали хорошие люди, чтобы жители города могли испытывать радость за свой город, а также создавать здесь дом для своей семьи, надо восстановить веру в развитие города". Хендрик Агур, председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания