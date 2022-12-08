У жителей Каукси, Куру и Уускюла растет надежда получить нормальную канализацию

Будущей очистной установки с нетерпением ждет и здание пляжа Каукси, сточные воды которого до тех пор будут собираться в баки.

Вероятно, уже через несколько лет сточные воды жителей деревень на северном побережье Чудского озера больше не будут стекать в озеро, а будут собираться на очистных сооружениях.