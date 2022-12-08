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У жителей Каукси, Куру и Уускюла растет надежда получить нормальную канализацию

Кюлли Крийс
, журналист
У жителей Каукси, Куру и Уускюла растет надежда получить нормальную канализацию
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Будущей очистной установки с нетерпением ждет и здание пляжа Каукси, сточные воды которого до тех пор будут собираться в баки.
Будущей очистной установки с нетерпением ждет и здание пляжа Каукси, сточные воды которого до тех пор будут собираться в баки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вероятно, уже через несколько лет сточные воды жителей деревень на северном побережье Чудского озера больше не будут стекать в озеро, а будут собираться на очистных сооружениях.

Впервые проектировщика систем водоснабжения для деревень северного побережья Чудского озера волостное управление искало еще весной, тогда была охвачена и деревня Катазе.

Претенденты запросили такую высокую цену, что из задумки ничего не вышло.

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