На заправках падают цены

В среду компания Circle K объявила, что цена на бензин 95 была снижена на четыре цента за литр, а на дизельное топливо - на 10 центов.

Сейчас на заправках Circle K и Alexela данные два вида моторного топлива стоят одинаково - по 1,759 евро за литр.

"Падение спроса на китайском рынке, вызванного коронавирусными ограничениями, и незначительное влияние российских санкций привели к падению цен на мировом рынке, которое сегодня достигло и эстонских автозаправочных станций", - сказал член правления компании Alexela Тармо Кярсна порталу ERR.ee.

Представитель Circle K Индрек Сасси отметил, что устанавливая тарифы на топливо, их предприятие исходит из закупочных ценах, государственных налогах и конкуренции на местном рынке.

По словам Тармо Кярсна, цены на нефть на мировом рынке падают с начала ноября, и в течение ноября цены на эстонских заправках снизились в общей сложности на 12 центов за литр.