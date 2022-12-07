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На заправках падают цены

Эрик Калда
На заправках падают цены
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АЗС Olerex в Йыхви.
АЗС Olerex в Йыхви. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Резкое падение цен на нефть на мировых рынках привело и к снижению цен на топливо на эстонских автозаправочных станциях.

В среду компания Circle K объявила, что цена на бензин 95 была снижена на четыре цента за литр, а на дизельное топливо - на 10 центов.

Сейчас на заправках Circle K и Alexela данные два вида моторного топлива стоят одинаково - по 1,759 евро за литр.

"Падение спроса на китайском рынке, вызванного коронавирусными ограничениями, и незначительное влияние российских санкций привели к падению цен на мировом рынке, которое сегодня достигло и эстонских автозаправочных станций", - сказал член правления компании Alexela Тармо Кярсна порталу ERR.ee.

Представитель Circle K Индрек Сасси отметил, что устанавливая тарифы на топливо, их предприятие исходит из закупочных ценах, государственных налогах и конкуренции на местном рынке.

По словам Тармо Кярсна, цены на нефть на мировом рынке падают с начала ноября, и в течение ноября цены на эстонских заправках снизились в общей сложности на 12 центов за литр.

"В начале декабря рынки находились в ожидании ценового потолка, который Европейский союз и "Большая семерка" установят для российской нефти, а также решения по объемам добычи ОПЕК+ и влияния эмбарго ЕС на российскую нефть. В этот период цены двигались в обоих направлениях ежедневно", - сказал Кярсна.

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