Жители Люганузеской волости боятся атомной станции, способной и туристов отпугнуть

В Айду ничего бурить не будут, поднимает руководитель "Fermi Energia" по окружающей среде Диана Ревяко в понедельник вечером в Майдла на встрече с местными жителями тему, которая двумя неделями ранее встревожила жителей деревни Летипеа Виру-Нигулаской волости.