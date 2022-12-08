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Жители Люганузеской волости боятся атомной станции, способной и туристов отпугнуть

Кюлли Крийс
, журналист
Жители Люганузеской волости боятся атомной станции, способной и туристов отпугнуть
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Компания "Fermi Energia" пообещала приглашать жителей волости каждые три месяца на новый инфодень.
Компания "Fermi Energia" пообещала приглашать жителей волости каждые три месяца на новый инфодень. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Планирующая атомную станцию в Эстонии компания "Fermi Energia" обещает самоуправлению, где станция будет построена, большой дополнительный доход и процветание; люганузесцы же уверены, что АЭС не добавит волости жителей, да и туристов, скорее, отпугнет.

В Айду ничего бурить не будут, поднимает руководитель "Fermi Energia" по окружающей среде Диана Ревяко в понедельник вечером в Майдла на встрече с местными жителями тему, которая двумя неделями ранее встревожила жителей деревни Летипеа Виру-Нигулаской волости.

В Айду бурить и не надо, ведь эту территорию бурили и исследовали уже достаточно.

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