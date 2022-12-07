Готовность платить налоги у жителей Эстонии высока

«В последние годы серьёзных изменений в налоговой системе не происходило. Она людям знакома, и поэтому высока их готовность платить налоги, частью которой является именно осведомлённость», - отметил генеральный директор Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви.

Согласно исследованию готовности платить налоги за 2022 год, по словам 93% жителей, они всегда платят все налоги корректно, а по словам 96% жителей, они всегда платят их своевременно. 88% респондентов знают, как платить налоги и с чего нужно их платить (например, с заработной платы, дополнительного дохода и т.д.), а 90% знают, что за счёт налогов получают от государства услуги. Однако 20% населения при этом считают, что уплаты налогов легко избежать.

«Один из самых важных результатов исследования, который мы должны учитывать при планировании нашей деятельности в следующем году, - это связь между готовностью платить налоги и материальным положением. Чем труднее людям, тем заманчивее кажется уклонение от уплаты налогов. Это будет иметь определяющее значение в перспективе экономического спада», - добавил он.

Как и прежде, в 2022 году НТД также получил самые высокие оценки за надёжность и эффективность учреждения, больше всего повысились оценки за курс на сотрудничество и консультирование людей.

«Оценка нашей готовности к сотрудничеству и направленности на консультирование в сфере обслуживания клиентов повысилась больше всего. Это свидетельствует о том, что консультационный и поддерживающий подход нашей службы поддержки клиентов принёс свои плоды, и люди, обращающиеся в Налогово-таможенный департамент, чувствуют, что сотрудничество налажено. Мы полностью удовлетворены оценками жителей Эстонии, и это - результат целенаправленной работы, которую необходимо продолжать», - подчеркнул Ууккиви.

Исследование готовности платить налоги проводится по заказу НТД уже пятый год, в этот раз исследование проводило предприятие Kantar Emor, в общей сложности было опрошено 1329 жителей.