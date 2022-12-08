6 декабря в полицию поступило сообщение о том, что из магазина, расположенного на Нарвском шоссе в Йыхви, были украдены товары на сумму 54 евро.
В Йыхви задержан магазинный вор
В Йыхви задержан магазинный вор
Охранник задержал 42-летнего мужчину и передал его полиции. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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