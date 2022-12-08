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В Йыхви задержан магазинный вор

Северное побережье
В Йыхви задержан магазинный вор
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

6 декабря в полицию поступило сообщение о том, что из магазина, расположенного на Нарвском шоссе в Йыхви, были украдены товары на сумму 54 евро.

Охранник задержал 42-летнего мужчину и передал его полиции. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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