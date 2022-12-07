Около полудня 6 декабря спасатели прибыли в многоквартирный дом на улице Харидузе в Йыхви, где открытым пламенем в квартире на первом этаже горел электрический щит.
Ребенок вызвал спасателей: неисправный электрощит обусловил пожар в квартире
Ребенок вызвал спасателей: неисправный электрощит обусловил пожар в квартире
Спасатели отключили электричество в квартире и потушили пламя огнетушителем.
В квартире не было обязательного датчика дыма; ребенок, который находился дома один, при пожаре не пострадал.
Квартира пострадала от копоти.
Возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.
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