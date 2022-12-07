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Ребенок вызвал спасателей: неисправный электрощит обусловил пожар в квартире

Эрик Калда
Ребенок вызвал спасателей: неисправный электрощит обусловил пожар в квартире
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Возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.
Возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. Фото: Спасательный департамент

Около полудня 6 декабря спасатели прибыли в многоквартирный дом на улице Харидузе в Йыхви, где открытым пламенем в квартире на первом этаже горел электрический щит.

Спасатели отключили электричество в квартире и потушили пламя огнетушителем.

В квартире не было обязательного датчика дыма; ребенок, который находился дома один, при пожаре не пострадал.

Квартира пострадала от копоти.

Возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.

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