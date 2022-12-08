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Кохтла-Ярвеское горсобрание выпустило из горбюджета воздуха примерно на 1,3 миллиона евро

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-Ярвеское горсобрание выпустило из горбюджета воздуха примерно на 1,3 миллиона евро
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Эдуард Одинец находит, что председатель горсобрания Хендрик Агур сознательно нарушил городское основное положение. Агур этого не признает, однако впредь обещает все же соблюдать основное положение.
Эдуард Одинец находит, что председатель горсобрания Хендрик Агур сознательно нарушил городское основное положение. Агур этого не признает, однако впредь обещает все же соблюдать основное положение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание приняло в понедельник как дополнительный бюджет, из которого воздуха было выпущено на 1,3 миллиона евро, так и бюджетную стратегию, хотя ни одна из комиссий горсобрания ее не обсуждала, как это предусматривает основное положение города.

- Так как с принятием дополнительного бюджета тянуть нельзя, ведь приближается конец года, то не видели возможности для более продолжительного производства и привлечения комиссий. Почему производство по дополнительному бюджету так затянулось, тут надо просто оглянуться на прошлое, - сказал председатель волостного собрания Хендрик Агур члену горсобрания Эдуарду Одинцу, обратившему внимание на то, что, в соответствии с основным положением города, бюджеты должны обсуждать все комиссии горсобрания. Одинец подчеркнул также, что у горуправления имелось три месяца на то, чтобы доставить дополнительный бюджет в горсобрание, однако депутаты увидели его за два дня до заседания.

Когда Одинец спросил у Агура, признает ли он, что сознательно нарушил правила работы горсобрания, Агур ответил: "Не признаю".

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