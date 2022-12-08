Кохтла-Ярвеское горсобрание выпустило из горбюджета воздуха примерно на 1,3 миллиона евро

- Так как с принятием дополнительного бюджета тянуть нельзя, ведь приближается конец года, то не видели возможности для более продолжительного производства и привлечения комиссий. Почему производство по дополнительному бюджету так затянулось, тут надо просто оглянуться на прошлое, - сказал председатель волостного собрания Хендрик Агур члену горсобрания Эдуарду Одинцу, обратившему внимание на то, что, в соответствии с основным положением города, бюджеты должны обсуждать все комиссии горсобрания. Одинец подчеркнул также, что у горуправления имелось три месяца на то, чтобы доставить дополнительный бюджет в горсобрание, однако депутаты увидели его за два дня до заседания.