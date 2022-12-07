Согласно проекту городского бюджета на 2023 год с января в Нарве увеличится плата за обучение в муниципальных спортивных школах и школах по интересам, а также повысятся цены на услуги, предоставляемые Нарвским спортивным центром и Домом культуры "Ругодив". Цены на услуги, предоставляемые спортивными школами, останутся пока неизменными.
В Нарве планируют повысить плату за обучение в школах по интересам
Ежемесячная учебная плата в спортивных школах и школах по интересам, а также ежемесячная плата за участие танцевальных кружков и коллективов, взимаемая Домом культуры "Ругодив" увеличится в среднем на 4 евро или 24%. Повышение цен на услуги, предоставляемые Нарвским спортивным центром в среднем вырастет на 11% и коснется в основном посещения тренажерного зала, пишет ERR.
Новые расценки на услуги учреждений и величина учебной платы будут опубликованы в инфосистеме Нарвской городской управы, а также будут доступны непосредственно в учреждениях. Все учреждения образования по интересам продолжат совместную работу с Департаментом социальной помощи. Это означает, что родители, как и ранее, смогут при обоснованной необходимости ходатайствовать об освобождении от учебной платы.
"За счет увеличения учебной платы Нарвская городская управа в следующем году планирует повысить минимальную месячную заработную плату руководителям кружков, организаторам деятельности по интересам и инструкторам по плаванию в муниципальных учреждениях с 1125 евро до 1400 евро", - сказала исполняющая обязанности руководителя отдела культуры города Лариса Дегель.
В подведомстве отдела культуры Нарвы находится восемь учреждений образования по интересам и досуга: "Ругодив", спортивный центр, спортивные школы "Паэмурру" и "Энергия", художественная школа, музыкальная школа, дом детского творчества и клуб юных моряков.
Последние массовые повышения цен на услуги в учреждениях образования по интересам и досуга в Нарве были в октябре 2022 года. Тогда из-за роста цен на коммунальные услуги учебная плата в муниципальных учреждениях культуры, спорта и школах по интересам в Нарве в среднем увеличилась на 2,20 евро или 20% в месяц.