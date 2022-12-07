В Ида-Вирумаа планируют разработку новых карьеров и шахт

На фоне роста спроса на сланец часть предприятий планирует разработку новых карьеров и шахт. По словам председателя правления Kiviõli Keemiatööstus Прийта Орумаа, у их предприятия есть резервы сланца до 2030 года, а чтобы начать подготовку новых мест, им нужно заранее получить нужные разрешения и гарантии.

Председатель правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманн рад, что их продукция на рынке востребована. Также в краткосрочный план входит переход на новую шахту, пишет rus.err.

"Работаем на базе шахты Оямаа, которой нам хватит до 2027 года, а после этого мы перейдем на шахту Уус-Кивиыли. Подготовительные работы уже ведутся. Объемы начнут расти где-то в 2026 году. А в 2028 году она должна уже работать по полной программе, чтобы обеспечить наше производство", - отметил Асманн.

По словам Асманна, не следует спешить с закрытием сланцевой отрасли.

Орумаа считает, что в сегодняшней ситуации невозможно развивать производство или строить планы на длительный срок, но всё равно считает, что не стоит торопиться с закрытием добычи сланца.

"Большая часть потребляемой электроэнергии в Эстонии всё-таки производится сланцем. Но люди считают, что это кратковременный процесс, и скоро мы будем использовать зеленую электроэнергию. Но сейчас я не вижу, что эти мощности в ближайшие годы будут готовы", - подчеркнул Орумаа.