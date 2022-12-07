Рийгикогу одобрил реформу системы социального попечения

Министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон отметил важность проделанной работы, в результате которой система социального обеспечения Эстонии получит самую большую государственную поддержку за всю историю. «С 1 июля 2023 года каждая семья, в которой есть человек, нуждающийся в особой поддержке, будет экономить в среднем 6000 евро в год», – заметил министр. Петерсон добавил, что независимо от размера пенсии каждый нуждающийся сможет получить место в доме социального попечения. «В нашей стране люди, получающие пенсию ниже среднего, составляют примерно четверть всех пенсионеров. К ним относятся, например, получатели народной пенсионеры, а также те, кто в силу вынужденных обстоятельств, работал на низкооплачиваемой работе. В результате последнего важного изменения, которое было внесено в проект осенью, эти люди при необходимости тоже смогут получить место в попечительском доме. Кроме того, спасатели, работники сферы социального ухода и представители других важных специальностей были вынуждены согласиться на то, что их заработная плата, а значит и пенсия будет значительно ниже средней. Я рад, что с 1 июля 2023 года государство будет в равной степени поддерживать всех нуждающихся».