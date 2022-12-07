Сегодня Рийгикогу принял законопроект о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и в Закон о подоходном налоге.
Рийгикогу одобрил реформу системы социального попечения
Благодаря изменениям с 1 июля следующего года место в попечительских домах станет доступнее для получателей услуг, повысится качество общего ухода, а также улучшится уровень услуг, поддерживающих жизнь дома. Кроме того, местное самоуправление будет частично возмещать расходы на проживание и питание тех получателей услуг, доход которых ниже средней пенсии по старости.
Согласно законопроекту, в 2023 году государство инвестирует 40 миллионов евро в улучшение доступности и качества общих услуг по уходу, в 2024 году из государственного бюджета в доходную базу местных самоуправлений поступит около 57 миллионов евро, а к 2026 году прогнозируемое финансирование увеличится до 62 миллионов евро.
Реформа снизит нагрузку на персонал попечительских домов, что позволит работником оказывать больше внимания и заботы людям, за которыми они ухаживают. Если в прошлом году на одного работника приходилось в среднем 18 клиентов, то, согласно нынешнему плану, один сотрудник будет обслуживать 12 клиентов, нуждающихся в общем уходе и не более 9 в случае высокой потребности в уходе.
Поправка к закону поддерживает и развитие услуг по домашнему уходу в местных самоуправлениях. Последние смогут разрабатывать и предлагать своим жителям услуги, благодаря которым человек сможет продолжать жить в собственном доме, с их помощью можно предотвратить или отсрочить необходимость переезда в учреждение социального попечения.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, подготовка реформы длилась полтора года, и в результате Министерство социальных дел выработало решение, которое повысит качество и доступность услуг для пожилых людей. «К сожалению, государство не может избавить от переживаний за близкого человека, однако может предложить поддержку и качественные услуги по уходу за ним на дому или в попечительском доме. Деньги, выделяемые самоуправлениям, должны использоваться для того, что помочь человеку справляться с жизнью дома, а при необходимости частично профинансировать плату за место в доме попечения. Конечно, это зависит от потребностей, но все же приоритет отдается тому, чтобы обеспечить нуждающегося в помощи человек такими условиями и услугами поддержки, чтобы он мог продолжать жить в своем доме».
Министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон отметил важность проделанной работы, в результате которой система социального обеспечения Эстонии получит самую большую государственную поддержку за всю историю. «С 1 июля 2023 года каждая семья, в которой есть человек, нуждающийся в особой поддержке, будет экономить в среднем 6000 евро в год», – заметил министр. Петерсон добавил, что независимо от размера пенсии каждый нуждающийся сможет получить место в доме социального попечения. «В нашей стране люди, получающие пенсию ниже среднего, составляют примерно четверть всех пенсионеров. К ним относятся, например, получатели народной пенсионеры, а также те, кто в силу вынужденных обстоятельств, работал на низкооплачиваемой работе. В результате последнего важного изменения, которое было внесено в проект осенью, эти люди при необходимости тоже смогут получить место в попечительском доме. Кроме того, спасатели, работники сферы социального ухода и представители других важных специальностей были вынуждены согласиться на то, что их заработная плата, а значит и пенсия будет значительно ниже средней. Я рад, что с 1 июля 2023 года государство будет в равной степени поддерживать всех нуждающихся».
Прогнозируется, что в 2023 году средняя плата за место в доме попечения для человека с высокой потребностью в уходе составит 1300 евро в месяц. Половина этой суммы в будущем будет оплачиваться местным самоуправлением. К апрелю расчетная средняя пенсия составит примерно 700 евро, что позволит человеку покрыть другую половину.
Изменения, касающиеся реформы системы социальной опеки, вступят в силу с 1 июля 2023 года.
По последним данным, 15% жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше (159 500 до 180 300 человек) ухаживают за кем-то из родственников. Из них почти половина помогают человеку в вопросах гигиены, регулярных действиях, связанных со здоровьем и в бытовых вопросах. По их словам, почти пятой части респондентов требуется помощь, поскольку они круглосуточно находятся в режиме присмотра за близким, очень трудно найти возможности для перерыва, а риск эмоционального выгорания особенно высок. Серьезной проблемой для жителей Эстонии является стоимость места в доме попечения, 80% которой человек в 2021 году должен был оплачивать самостоятельно. Недостаточен также объем и выбор услуг, поддерживающих проживание на дому.