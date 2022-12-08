В октябре количество туристов в предприятиях по размещению увеличилось

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 131 000 зарубежных и 139 000 местных туристов. «Количество зарубежных туристов еще не достигло докоронавирусного уровня, и было сопоставимо с данными за октябрь в 2010 и 2011 году. В то же время в годовом сравнении зарубежных туристов было на 58% больше. Нового рекорда во внутреннем туризме установлено не было: местных туристов по сравнению с октябрем прошлого года было на 4% меньше», - уточнила Лаурмаа.

В годовом сравнении количество туристов, размещенных в предприятиях по размещению Эстонии, увеличилось как из многих стран Европы, так и из других стран мира. Больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (58 000 человек) и Латвии (19 000 человек). Количество размещенных в Эстонии туристов из двух соседних стран было соответственно на 88% и 83% больше, чем в октябре прошлого года. Количество прибывших из Финляндии туристов не достигло допандемийного уровня, при этом туристов из Латвии было на 31% больше. Туристов из более дальних стран - Германии, Великобритании, Франции, Норвегии и стран Азии - размещалось в Эстонии значительно меньше, чем в 2019 году. Из зарубежных туристов 77% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (10%), Тартуский (5%) и Саареский (2%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом около 272 000 ночей.

Из местных туристов 69% отметили целью своей поездки отдых, 24% - работу. Больше всего местных туристов, т. е. 32%, останавливалось в Харьюском уезде, 14% выбрали Пярнуский уезд, 12% - Тартуский, 10% - Ида-Вируский и 8% - Саареский уезд. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом около 230 000 ночей.

В октябре свои услуги туристам предлагали 973 предприятия по размещению с пятью и более койко-местами, что на 123 предприятия меньше, чем в сентябре. В распоряжении гостей было 21 000 номеров и 50 000 койко-мест, заполнены были 45% номеров. Стоимость размещения составила в среднем 44 евро в сутки на человека, что на 1 евро дешевле, чем в сентябре. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 47 евро, в Тартуском - 49 евро, в Ида-Вируском - 46 евро, в Саареском - 43 евро и в Пярнуском уезде - 37 евро в сутки на человека.